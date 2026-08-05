AGROPOLI,SUCCESSO PER MISS UNIVERSO ALL’ARENA

Lunedi 5 agosto per la prima volta nel Cilento Emanuele Sicignano ed antonio Contaldo portano Miss universo il concorso più importante al mondo.

La vincitrice della serata è ludovica lombardi di Bari di anni 20. Invece per quanto riguarda le mascotte le vincitrici sono l’agropolese Elisabet Marotta e la battipagliese Noemi signoriello. Emanuele Sicignano ed antonio Contaldo ringraziano l’amministratore comunale e il sindaco Mutalipassi per aver appoggiato questa manifestazione.

Emanuele Sicignano fa un ringraziamento particolare all’assessore Giuseppe Cammarota che ha creduto dal primo momento in questa serata e con tanto impegno e professionalità a permesso tutto ciò con la speranza di portare il prossimo anno la finale regionale.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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