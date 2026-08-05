6 Agosto 2026

AGROPOLI,SUCCESSO PER MISS UNIVERSO ALL’ARENA

admin 5 Agosto 2026

Lunedi 5 agosto per la prima volta nel Cilento Emanuele Sicignano ed antonio Contaldo portano Miss universo il concorso più importante al mondo.

La vincitrice della serata è ludovica lombardi di Bari di anni 20. Invece per quanto riguarda le mascotte le vincitrici sono l’agropolese Elisabet Marotta e la battipagliese Noemi signoriello. Emanuele Sicignano ed antonio Contaldo ringraziano l’amministratore comunale e il sindaco Mutalipassi per aver appoggiato questa manifestazione.

Emanuele Sicignano fa un ringraziamento particolare all’assessore Giuseppe Cammarota che ha creduto dal primo momento in questa serata e con tanto impegno e professionalità a permesso tutto ciò con la speranza di portare il prossimo anno la finale regionale.

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

69d20092-67cb-4166-ab59-f4cfa68337c9-1

AGROPOLI,STASERA ARISA APRE LA GRANDE ESTATE EVENTI CON ANNA OXA E SALEMME

admin 5 Agosto 2026
CRONACA-800x450.avif

AGROPOLI, PAOLO ABATE TROVATO MORTO GIALLO O SCELTA PERSONALE

admin 2 Agosto 2026
CRONACA

AGROPOLI TUTTI PAZZI PER SQUILLANTE SQUADRA ALLESTITA PER VINCERE IL CAMPIONATO E TORNARE IN SERIE D

admin 28 Luglio 2026

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

69d20092-67cb-4166-ab59-f4cfa68337c9

AGROPOLI,STASERA ARISA APRE LA GRANDE ESTATE EVENTI CON ANNA OXA E SALEMME

admin 5 Agosto 2026
6facd313-6308-4218-91ab-3b159a75f295

AGROPOLI,SUCCESSO PER MISS UNIVERSO ALL’ARENA

admin 5 Agosto 2026
CRONACA

AGROPOLI, PAOLO ABATE TROVATO MORTO GIALLO O SCELTA PERSONALE

admin 2 Agosto 2026
Screenshot

admin 1 Agosto 2026
CRONACA

DA IERI L’ANGRI IN RITIRO DA OGGI FIRMA PER I CALCIATORI SPICCA FRAGIELLO

admin 1 Agosto 2026