AGROPOLI,TONY RENDA ACCENDE LA NOTTE IL NOTO DJ ALL’AURA GIOVANI IN ARRIVO DA TUTTA ITALIA
Sabato 2 maggio, sarà per la prima volta nel Cilento, Tony Renda dj internazionale e grande protagonista di temptation island noto programma tv Mediaset.. La sua é una carriera molto intensa, è’ stato anche dj ufficiale di uomini & donne su canale 5. Prossimamente uscirà un nuovo reality, il 22 maggio, dove sarà uno dei protagonisti insieme ad altri ospiti vip e sarà disponibile su prime video.
Ad Agropoli lo ha voluto fortemente il titolare del locale Aura, Stefano Serrapede , il quale,insieme al manager Emanuele Sicignano che gestisce anche l’artista, hanno messo su l’importante appuntamento da non perdere sabato 2 Maggio ore 23 Aura Agropoli(sa) . Ai piedi degli storici scaloni si creerà un atmosfera da discoteca e si ballerà e ci si divertirà tra giovani e non solo. Il modo giusto per cominciare la lunga estate e anche un messaggio importante per il turismo che in questo modo favorirà un flusso di giovani e di economia per la città.L’evento non rimanga isolato ma serva come esempio per attirare nuovamente ad Agropoli il grande pubblico della notte .Aura sta lanciando il messaggio e bisogna coglierlo. E non sfugga anche l’impegno del manager Emanuele Sicignano anche lui agropolese che con i suoi artisti diventa un veicolo importante per la rinascita del turismo di Agropoli.