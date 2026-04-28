AGROPOLI,TONY RENDA ACCENDE LA NOTTE IL NOTO DJ ALL’AURA GIOVANI IN ARRIVO DA TUTTA ITALIA

Sabato 2 maggio, sarà per la prima volta nel Cilento, Tony Renda dj internazionale e grande protagonista di temptation island noto programma tv Mediaset.. La sua é una carriera molto intensa, è’ stato anche dj ufficiale di uomini & donne su canale 5. Prossimamente uscirà un nuovo reality, il 22 maggio, dove sarà uno dei protagonisti insieme ad altri ospiti vip e sarà disponibile su prime video.

Ad Agropoli lo ha voluto fortemente il titolare del locale Aura, Stefano Serrapede , il quale,insieme al manager Emanuele Sicignano che gestisce anche l’artista, hanno messo su l’importante appuntamento da non perdere sabato 2 Maggio ore 23 Aura Agropoli(sa) . Ai piedi degli storici scaloni si creerà un atmosfera da discoteca e si ballerà e ci si divertirà tra giovani e non solo. Il modo giusto per cominciare la lunga estate e anche un messaggio importante per il turismo che in questo modo favorirà un flusso di giovani e di economia per la città.L’evento non rimanga isolato ma serva come esempio per attirare nuovamente ad Agropoli il grande pubblico della notte .Aura sta lanciando il messaggio e bisogna coglierlo. E non sfugga anche l’impegno del manager Emanuele Sicignano anche lui agropolese che con i suoi artisti diventa un veicolo importante per la rinascita del turismo di Agropoli.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...