AGROPOLI,TORNA L’OKTOBER FEST AL BEERMANIA GRANDE ATTESA FIOCCANO LE PRENOTAZIONI

L’attesa è terminata, Beermania è pronta a dare il via alla 14a edizione dell’Oktoberfest.

Dal 12 al 16 Ottobre 2023, a partire dalle ore 19:00, cinque serate (la domenica anche a pranzo) in pieno stile bavarese, sulla musica di Luigi Tassone va in scena l’Oktoberfest in Beermania.



Birra originale della festa, piatti tipici della tradizione bavarese, musica e la compagnia giusta renderanno questa edizione indimenticabile.

Già tantissime le prenotazioni per accaparrarsi un posto a questo bellissimo e importante evento.

Non ci resta che dire: O’zapft is!

