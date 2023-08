AGROPOLI,TRA COPPOLA E MUTALIPASSI FINISCE A PESCI IN FACCIA

Coppola: “Le polemiche inutili del sindaco che gli fanno fare brutte figure! Gli aiuto a ricordare quando sparlava di Alfieri”

Finisce a pesci in faccia la quelle tra l’ex sindaco Adamo Coppola e l’attual facia gialla Mutalipassi ed ex assessore proprio della giunta Coppola. Mutalipassi ormai ha perso il senso della misura a tutti i livelli e attacca tutto e tutti. Forse perché il momento della decisione del tar si avvicina per i brogli elettorali e dovrà lasciare la poltrona di primo cittadino prima al commissario e poi forse a Pesce il suo ormai avversario diretto. Mutalipassi fra gli altri ha attaccato anche Adamo Coppola il quale lo ha risposto per le rime:

“In questi ultimi giorni il presunto sindaco Mutalipassi ha voluto dedicarmi un pensiero polemico, bollando la mia amministrazione cittadina, di cui faceva parte con ruolo rilevante, come ricca di insuccessi! Inoltre ha voluto sottolineare la mia fortuna di aver avuto occasione di governare dopo il sindaco Alfieri.

Sempre per amore della verità vorrei replicare:

Da assessore al bilancio nei cinque anni miei di sindacato ha più volte maledetto l’amministrazione Alfieri per i danni finanziari che, a suo dire, avrebbe creato al bilancio comunale.

Prendo atto che ora ha cambiato idea!

Riguardo poi agli insuccessi che avrei accumulato, vorrei indicare appena tre esempi, avrò occasione in futuro di ricordare il resto, che già da soli rendono, suo malgrado, produttivo il lavoro fatto:

Prima cosa gli ricordo l’approvazione dello strumento urbanistico, non riuscito a nessun sindaco per cinquant’anni prima di me, opera tecnicamente valida e che aveva necessità di una brillante capacità politica per essere portata a termine, cosa che chiaramente a lui manca;

Poi nel campo dei Lavori Pubblici vorrei segnalare, per la difficoltà dell’iter, trattandosi di opera piena di vincoli, la progettazione, l’approvazione e il finanziamento di oltre quattro milioni di euro per la ristrutturazione del castello angioino aragonese,

infine, riguardo alla vita della nostra città, alla capacità di costruire un vero rapporto con i cittadini, ricordo la gestione della pandemia, forse il momento più difficile della storia della nostra comunità!

Può chiedere, se lui ha dimenticato, cosa dicono i cittadini di quegli anni e del loro sindaco di allora!

Caro presunto sindaco Mutalipassi, ti ho visto un po’ nervoso, mi dispiace, ma tu sai bene che, tra noi, non sono io che ha fatto casino!”

