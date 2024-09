AGROPOLI,TRA UN MESE ESATTO OKTOBERFEST AL BEERMANIA

Inizia ufficialmente il countdown!

L’attesa è finita e Beermania è pronta a dare il via alla 15a edizione dell’Oktoberfest.

Dal 9 al 14 Ottobre 2024, a partire dalle ore 19.00, (sabato e domenica anche a pranzo), al Beermania sul lungomare di Agropoli, si respirerà la vera atmosfera bavarese.



Protagonista sarà la birra originale della famosissima Oktoberfest di Monaco di Baviera, ma non solo, piatti tradizionali bavaresi, musica con dj Luigi Tassone e tanto altro.

L’Oktoberfest in Beermania è un evento importante per Agropoli e anche per tutto il Cilento, infatti ogni anno la partecipazione è tanta.



I posti sono limitati e sono già aperte le prenotazioni. Insomma, come ogni anno ci prepariamo a vivere serate indimenticabili. Non ci resta che dire: O’zapft is!

