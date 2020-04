In estate quando ci sgoliamo per le corse di auto e moto che corrono e mettono a rischio la salute di tutti fanno a gara a trasgredire per fare dispetti e per tenere sempre un atteggiamento arrogante,superbo e senza rispetto altrui.Sta capitando la stessa cosa anche in questi giorni di emergenza.Questa foto è stata scattata oggi sabato 18 aprile alle 16,30 in via Risorgimento.Addirittura si registra il traffico normale con negozi chiusi e attività sbarrate.

Una mancanza di rispetto per chi si è chiuso(il 70% della popolazione agropolese) in casa da oltre un mese e sopratutto per il rischio di far allargare il contagio ad Agropoli una città già duramente provata con 23 contagiati e 3 morti.Se ne sbattono,se ne fottono,non si curano di niente sapendo poi di farla franca perchè i controlli non possono essere effettuati totalmente. Purtroppo il lupo cambia il pelo ma non il vizio.Nemmeno questa dura prova ha sensibilizzato questi farabutti e questi incivili.Vergogna.

I vigili urbani in quel momento avevano fatto un posto di blocco al bivio di San Marco sbarrando la strada per controllare tutti coloro che erano in auto.Sono stati circa 200 gli automobilisti controllati tutti con le giustificazioni.I vigili hanno comunicato che comunque c’è troppa gente per strada e invitano la gente a rimanere a casa.