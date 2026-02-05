AGROPOLI,TRAGEDIA SULLA SELVA AUTO PRECIPITA DALLA CLINICA IN GIÙ MORTO IL CONDUCENTE SALVA LA MOGLIE

AGROPOLI. Proprio come tre anni fa di questi tempi.L’incidente ad Agropoli, questa mattina, in via G. B. Vico,la strada che porta a via Matilde Serao dove un’auto di grossa cilindrata ha sfondato la ringhiera ed una recinzione interna precipitando poi in un parcheggio privato dopo un volo di numerosi metri, schiantandosi contro una vettura in sosta.

Tempestivo l’intervento della Croce Rossa Italiana e dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento per il soccorso a due persone, entrambi anziani, residenti a Castellabate, all’interno dell’abitacolo. Un anziano,era alla guida, ha perso la vita, gravemente ferita la donna. Notevoli danni sono stati provocati dall’impatto con le tubature del gas. Il fatto è gravissimo e rappresenta ancora una volta la pericolosità della zona. Seguiranno aggiornamenti.

