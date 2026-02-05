5 Febbraio 2026

AGROPOLI,TRAGEDIA SULLA SELVA AUTO PRECIPITA DALLA CLINICA IN GIÙ MORTO IL CONDUCENTE SALVA LA MOGLIE

admin 5 Febbraio 2026

AGROPOLI. Proprio come tre anni fa di questi tempi.L’incidente ad Agropoli, questa mattina, in via G. B. Vico,la strada che porta a via Matilde Serao dove un’auto di grossa cilindrata ha sfondato la ringhiera ed una recinzione interna precipitando poi in un parcheggio privato dopo un volo di numerosi metri, schiantandosi contro una vettura in sosta.

Tempestivo l’intervento della Croce Rossa Italiana e dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento per il soccorso a due persone, entrambi anziani, residenti a Castellabate, all’interno dell’abitacolo. Un anziano,era alla guida, ha perso la vita, gravemente ferita la donna. Notevoli danni sono stati provocati dall’impatto con le tubature del gas. Il fatto è gravissimo e rappresenta ancora una volta la pericolosità della zona. Seguiranno aggiornamenti.

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

EBOLI, CICLISTA STRANIERO INVESTITO E UCCISO A SANTA CECILIA

admin 4 Febbraio 2026
img_0117-1

AGROPOLI,ANSIA PER LUIGI MARCHESANI

admin 1 Febbraio 2026
CRONACA

CAPACCIO PAESTUM, TUTTI SCONVOLTI PER LA MORTE DI NOAH CONTI

admin 31 Gennaio 2026

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

a8bceb5d-44ed-4ce9-9acd-00a16efd5130

AGROPOLI,TRAGEDIA SULLA SELVA AUTO PRECIPITA DALLA CLINICA IN GIÙ MORTO IL CONDUCENTE SALVA LA MOGLIE

admin 5 Febbraio 2026
CRONACA

EBOLI, CICLISTA STRANIERO INVESTITO E UCCISO A SANTA CECILIA

admin 4 Febbraio 2026
img_0117

AGROPOLI,ANSIA PER LUIGI MARCHESANI

admin 1 Febbraio 2026
CRONACA

CAPACCIO PAESTUM, TUTTI SCONVOLTI PER LA MORTE DI NOAH CONTI

admin 31 Gennaio 2026
CRONACA

EBOLI, SCONTRO SULLA STATALE DUE GIOVANI FERITI

admin 31 Gennaio 2026