21 Aprile 2026

AGROPOLI,TUTTI UNITI PER L’OSPEDALE MARCIA DI PROTESTA ATTIVISTA S’INCATENA

admin 20 Aprile 2026

Quasi tremila persone sono scese in piazza ieri pomeriggio per chiedere con forza la riapertura dell’ospedale civile di Agropoli. Un lungo corteo ha attraversato la città, partendo dal comune.

Protagonista della protesta è Antonio Corrado Mancino, attivista impegnato da anni nella difesa del diritto alla salute. L’uomo ha annunciato che resterà in presidio fino alle 15.30 di oggi, quando è previsto l’arrivo di un corteo cittadino che partirà da piazza della Repubblica per concludersi davanti alla struttura sanitaria. L’iniziativa individuale fa da preludio alla manifestazione organizzata per sollecitare la riapertura del pronto soccorso e richiamare l’attenzione sulle condizioni della sanità nel territorio. Nel corso della protesta, Mancino si è rivolto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, chiedendo un intervento immediato. “Adesso basta, aprite l’ospedale”, ha dichiarato. L’attivista ha inoltre denunciato presunte carenze assistenziali, riferendo anche vicende personali legate all’ospedale di Vallo della Lucania. “Agropoli merita un pronto soccorso, e lo meritano tutti i comuni del comprensorio”, ha aggiunto.

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Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

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