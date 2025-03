AGROPOLI,TUTTO PRONTO PER IL TORNEO INTERNAZIONALE SETTIMANA SANTA

Il Torneo si disputerà dal 16 al 19 aprile 2025 ad Agropoli con vaie nazioni partecipanti, COLOMBIA (CD Soccer Stars Manizales), CANADA ( Collingwood), INGHILTERRA ( Enfield Town) POLONIA ( Akademia Gliwice), KOSSOVO (AF New Star Kossovo) SLOVACCHIA ( Lokomotiva e Trnava) UCRAINA (Ternopil) e

ITALIA ,Con squadre provenienti da 7 regioni:

LOMBARDIA ( Cazzago Bornato Brescia) LAZIO (Cisterna di Latina, Roma city) SICILIA (Paternò) MOLISE (Venafro, San Potito) BASILICATA (Vietri di Potenza) ABBRUZZO ( Scacco Matto Aquila) e CAMPANIA con moti club provenienti da varie province.

le squadre saranno alloggiate in vari hotel di Agropoli e Paestum.

Il torneo è affiliato alla F.I.G.C. e agli enti di promozioni.e parteciperanno le Categorie Under 17, under 15, under 14, under 13, under 12, under 11, under 10, under 9, under 8 e under 7.

Giovedi 17 aprile alle ore 14.30 vi sarà la cerimonia di presentazione di tutti i club partecipanti allo Stadio Guariglia di Agropoli con l’esecuzione degli inni nazionali.

Ritorna dopo circa 30 anni l’Ucraina con una squadra proveniente da Ternopil e nell’occasione Il Comune ha invitato Schevchenko per dargli la cittadinanza onoraria.

e ritorna dopo 30 anni un ragazzo che si chiama Mario, Mario Montagnini. nel 1996 partecipò al torneo, aveva 13 anni. Allora le squadre anche quelle italiane andavano in famiglia e quando partì, sperava di tornarci. Quel desiderio si è avverato e ora verrà da allenatore di una squadra lombarda il CAZZAGO BORNATO con ovviamnte i ragazzi di 13 anni, e vuole rivedere quella famiglia di via Pio X.

Per la prima volta partecipa il Kossovo con una selezione nazionale e ritorna la Colombia con Manizales

