AGROPOLI,UN GRANDE FABRIZIO ESALTA L’ARENA

Fabrizio Moro è uno dei cantautori italiani più apprezzati degli ultimi vent’anni, noto per testi molto diretti e socialmente impegnati. Negli ultimi anni ha alternato musica, cinema e regia, mantenendo uno stile molto personale fatto di rock melodico e testi introspettivi.

Il suo nuovo progetto si chiama Non ho paura di niente messo in pubblico anche ad Agropoli, il decimo album in studio, pubblicato da BMG. L’album contiene brani molto autobiografici e riflessivi, con temi come fragilità, rabbia sociale, rinascita e coraggio personale.

Altri appuntamenti

Il romanticismo di Rosario Miraggio il 16 agosto anticiperanno lo straordinario spettacolo tributo internazionale a Michael Jackson il 19 agosto e il fenomeno “Teenage dream” il 20 agosto. Chiuderanno la rosa dei grandi big la classe senza tempo di Anna Oxa il 22 agosto, la serata Revival all’Arena il 23 agosto e il genio teatrale di Vincenzo Salemme il 25 agosto. Degna di nota la rievocazione storica dedicata al Duca Alfonso d’Aragona che si terrà venerdì 28 agosto tra il centro cittadino e il borgo antico.