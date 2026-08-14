AGROPOLI ATTUALITA' AGROPOLI,UN GRANDE FABRIZIO ESALTA L’ARENA admin 14 Agosto 2026 Un grande Fabrizio Moro ha esaltato l’Akropolis Arena ieri sera. Il pubblico è andato in visibilio a più riprese. Fabrizio Moro è uno dei cantautori italiani più apprezzati degli ultimi vent’anni, noto per testi molto diretti e socialmente impegnati. Negli ultimi anni ha alternato musica, cinema e regia, mantenendo uno stile molto personale fatto di rock melodico e testi introspettivi. Il suo nuovo progetto si chiama Non ho paura di niente messo in pubblico anche ad Agropoli, il decimo album in studio, pubblicato da BMG. L’album contiene brani molto autobiografici e riflessivi, con temi come fragilità, rabbia sociale, rinascita e coraggio personale. Altri appuntamenti Il romanticismo di Rosario Miraggio il 16 agosto anticiperanno lo straordinario spettacolo tributo internazionale a Michael Jackson il 19 agosto e il fenomeno “Teenage dream” il 20 agosto. Chiuderanno la rosa dei grandi big la classe senza tempo di Anna Oxa il 22 agosto, la serata Revival all’Arena il 23 agosto e il genio teatrale di Vincenzo Salemme il 25 agosto. Degna di nota la rievocazione storica dedicata al Duca Alfonso d’Aragona che si terrà venerdì 28 agosto tra il centro cittadino e il borgo antico. About Author admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts Condividi: Share on Facebook (Si apre in una nuova finestra) Facebook Share on X (Si apre in una nuova finestra) X Share on Telegram (Si apre in una nuova finestra) Telegram Share on WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) WhatsApp Mi piace:Mi piace Caricamento in corso… Navigazione articolo Precedente: AGROPOLI, L’IMPONENZA DELLA MADONNA DELLE GRAZIESuccessivo: AGROPOLI,GIOVANE TURISTA SI FA IL CROCIATO IN SPIAGGIA ALLA LICINA I BAGNINI DEL LIDO AZZURRO LO TRASPORTANO IN AMBULANZA ALTRI ARTICOLI AGROPOLI CRONACA AGROPOLI,GIOVANE TURISTA SI FA IL CROCIATO IN SPIAGGIA ALLA LICINA I BAGNINI DEL LIDO AZZURRO LO TRASPORTANO IN AMBULANZA admin 15 Agosto 2026 AGROPOLI ATTUALITA' AGROPOLI, L’IMPONENZA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE admin 10 Agosto 2026 AGROPOLI ATTUALITA' AGROPOLI DOMANI FESTEGGIA LA MADONNA DELLE GRAZIE OGGI PROCESSIONE NEI QUARTIERI admin 10 Agosto 2026
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