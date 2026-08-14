15 Agosto 2026

AGROPOLI,UN GRANDE FABRIZIO ESALTA L’ARENA

admin 14 Agosto 2026
Un grande Fabrizio Moro ha esaltato l’Akropolis Arena ieri sera. Il pubblico è andato in visibilio a più riprese.

Fabrizio Moro è uno dei cantautori italiani più apprezzati degli ultimi vent’anni, noto per testi molto diretti e socialmente impegnati. Negli ultimi anni ha alternato musica, cinema e regia, mantenendo uno stile molto personale fatto di rock melodico e testi introspettivi.

Il suo nuovo progetto si chiama Non ho paura di niente messo in pubblico anche ad Agropoli, il decimo album in studio, pubblicato da BMG. L’album contiene brani molto autobiografici e riflessivi, con temi come fragilità, rabbia sociale, rinascita e coraggio personale.

Altri appuntamenti

Il romanticismo di Rosario Miraggio il 16 agosto anticiperanno lo straordinario spettacolo tributo internazionale a Michael Jackson il 19 agosto e il fenomeno “Teenage dream” il 20 agosto. Chiuderanno la rosa dei grandi big la classe senza tempo di Anna Oxa il 22 agosto, la serata Revival all’Arena il 23 agosto e il genio teatrale di Vincenzo Salemme il 25 agosto. Degna di nota la rievocazione storica dedicata al Duca Alfonso d’Aragona che si terrà venerdì 28 agosto tra il centro cittadino e il borgo antico.

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

img_6710-1

AGROPOLI,GIOVANE TURISTA SI FA IL CROCIATO IN SPIAGGIA ALLA LICINA I BAGNINI DEL LIDO AZZURRO LO TRASPORTANO IN AMBULANZA

admin 15 Agosto 2026
CRONACA

AGROPOLI, L’IMPONENZA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE

admin 10 Agosto 2026
img_1721-1

AGROPOLI DOMANI FESTEGGIA LA MADONNA DELLE GRAZIE OGGI PROCESSIONE NEI QUARTIERI

admin 10 Agosto 2026

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

img_6710

AGROPOLI,GIOVANE TURISTA SI FA IL CROCIATO IN SPIAGGIA ALLA LICINA I BAGNINI DEL LIDO AZZURRO LO TRASPORTANO IN AMBULANZA

admin 15 Agosto 2026
img_1797

AGROPOLI,UN GRANDE FABRIZIO ESALTA L’ARENA

admin 14 Agosto 2026
CRONACA

AGROPOLI, L’IMPONENZA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE

admin 10 Agosto 2026
img_1721

AGROPOLI DOMANI FESTEGGIA LA MADONNA DELLE GRAZIE OGGI PROCESSIONE NEI QUARTIERI

admin 10 Agosto 2026
img_1720

L’AGROPOLI SENZA IL RIPESCAGGIO RILANCIA

admin 9 Agosto 2026