AGROPOLI ATTUALITA' AGROPOLI,UNA PIAZZA PER IL DOTT.CHIEFFALLO admin 8 ore ago Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa L’idea di Ernesto Apicella è stata recepita dall’amministrazione comunale che così ha deciso di intitolare la piazza antistante il liceo scentifico al famoso storico agropolese Domenico Chieffallo. Tags: AGROPOLI domenico chieffallo ernesto apicella storico Continue Reading Previous: AGROPOLI,LAVORI AL PORTO RESTYLING AVVIATO RIMANE IL GRANDE CHIASSO E DISORDINENext: AGROPOLI,ROBERTA ORICCHIO ESORTA IL SINDACO:”RITIRA I PROVVEDIMENTI SULLE SPIAGGE LIBERE,DE LUCA HA DATO NUOVI ORDINI” Articoli correlati AGROPOLI,OGGI SANT’ANTONIO IL VIDEO MESAGGIO DI DON CARLO PISANI Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa AGROPOLI AGROPOLI,OGGI SANT’ANTONIO IL VIDEO MESAGGIO DI DON CARLO PISANI admin 7 ore ago AGROPOLI,ROBERTA ORICCHIO ESORTA IL SINDACO:”RITIRA I PROVVEDIMENTI SULLE SPIAGGE LIBERE,DE LUCA HA DATO NUOVI ORDINI” Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa AGROPOLI ATTUALITA' AGROPOLI,ROBERTA ORICCHIO ESORTA IL SINDACO:”RITIRA I PROVVEDIMENTI SULLE SPIAGGE LIBERE,DE LUCA HA DATO NUOVI ORDINI” admin 7 ore ago AGROPOLI,LAVORI AL PORTO RESTYLING AVVIATO RIMANE IL GRANDE CHIASSO E DISORDINE Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa AGROPOLI AGROPOLI,LAVORI AL PORTO RESTYLING AVVIATO RIMANE IL GRANDE CHIASSO E DISORDINE admin 8 ore ago DOMANI ASCIERTO NELLA SEDE AMMINISTRATIVA DELLA BCC DI AQUARA Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa ATTUALITA' DOMANI ASCIERTO NELLA SEDE AMMINISTRATIVA DELLA BCC DI AQUARA admin 1 giorno ago AGROPOLI,AMMINISTRATORI INCOSCIENTI LE ALGHE SONO ANCORA SULLE SPIAGGE Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa AGROPOLI AGROPOLI,AMMINISTRATORI INCOSCIENTI LE ALGHE SONO ANCORA SULLE SPIAGGE admin 1 giorno ago CASTELLABATE,LE OPPOSIZIONI CHIEDONO AL SINDACO DI RIMANDARE IL PAGAMENTO DELL’IMU Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa ATTUALITA' CASTELLABATE,LE OPPOSIZIONI CHIEDONO AL SINDACO DI RIMANDARE IL PAGAMENTO DELL’IMU admin 1 giorno ago