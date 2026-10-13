13 Ottobre 2026

AGROPOLI,UOMO TROVATO MORTO NELLA SUA AUTO A TRENTOVA

admin 13 Ottobre 2026

Un uomo è stato trovato morto all’interno della propria auto, una Kia bianca, parcheggiata nello spiazzo sterrato di località Trentova, ad Agropoli, nei pressi dellioasi naturalistica del Cilento. Il corpo presentava una ferita d’arma da taglio alla gola. Secondo le prime informazioni la vittima sarebbe un operaio di Eboli. Sull’identità non ci sono al momento conferme ufficiali.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso, i carabinieri della Compagnia di Agropoli, diretti dal capitano Guido Carlo Decugis, e gli agenti della polizia municipale. L’area è stata messa in sicurezza per consentire i rilievi della Scientifica. 

I carabinieri indagano per chiarire le circostanze della morte e non escludono alcuna ipotesi. Saranno acquisite e analizzate le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in località Trentova, utili a ricostruire gli ultimi spostamenti del veicolo e le ultime ore di vita dell’uomo. Seguiranno aggiornamenti

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Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

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