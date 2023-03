AGROPOLI,VERGOGNOSO ACCORDO TACITO TRA MAGGIORANZA E OPPOSIZIONE SUL BABA’ NATALE/VIDEO

Litigano su tutto, si mandano a quel paese, si sollevano problemi che in certi casi non ci sono nemmeno e invece sulla porcheria più sporca ai danni della città, ai danni della gente, ai danni dei bambini sono d’accordo e non si pestano i piedi. Eppure la magistratura ha aperto un fascicolo, alcuni consiglieri comunali sono stati sentiti dagli inquirenti, i faldoni sono stati acquisiti ma in consiglio comunale piuttosto che nelle interrogazioni molte delle quali solo perdite di tempo non si fa riferimento. Uno squallore esagerato. maggioranza e opposizione non si pestano i piedi su questa vicenda. Colpevole l’amministrazione comunale con un sindaco che presenta in giunta la porcheria, un assessore al turismo che si fa zittire, un assessore al patrimonio che colpevolmente si assenta ma si fa fotografare alle presentazioni , un altro assessore al Pnrr ne prende le distanze avendo compreso che si tratta di una schifezza confezionata ad arte per arricchire i soliti noti tra i quali anche un ex ballerino con la copertura di una bella ragazza, un ricchioncello noto come tale a tutta la città, servo sciocco di chi gli trova posti di lavoro sui pontili, un arrampicatore sociale senza ne arte e ne parte ma utile idiota nel percorso di arricchimento del capo del sodalizio criminoso e criminale attuato dal quadrilatero Alfieri-Coppola-Mangone-Mutalipassi. Ma è solo un omino dei tanti omini utilizzati per il babà natale e non solo, per tutti i soldi e i fondi che passano attraverso associazioni che nascono, hanno sempre gli stessi attori e subito ottengono fondi a pioggia dall’amministrazione comunale. E ci sono sempre gli stessi personaggi.

La magistratura ha aperto gli occhi su questa vicenda ma il silenzio della minoranza purtroppo è di una colpa esagerata perchè sottintende una sorta di continuità se dovesse cambiare il quadro amministrativo. Perchè si colpisce l’assessore Apicella sulle baracche al centro storico le cui responsabilità potrebbero essere, se ci sono, da febbraio in poi e non si colpisce il sindaco autore di un vergognoso babà noto a tutti finanche alla magistratura? La minoranza non parla, sta zitta, un colpevole silenzio senza rispetto per la cittadinanza offesa e vilipesa dal sindaco. Un centro storico sventrato da un abuso chiarissimo senza che venisse pagato il suolo pubblico, con delle irregolarità chiarissime tra la fiscalizzazione e la mancanza di serietà della proposta tesa a beneficiare solo ed esclusivamente chi ha organizzato, senza opposizione che potesse guardare gli atti, le presenze, i bilanci, le entrate tutto in barba alle più elementari norme dell’educazione amministrativa e del rispetto delle leggi venuto meno a tutti i livelli. Dov’è la minoranza? Perchè la gente dovrebbe dar fiducia alla minoranza la quale su la più elementare delle contestazioni si gira dall’altra parte? Criminale il comportamento della maggioranza che deve dare risposte a Franco Alfieri perchè sul babà natale c’è il chiaro interesse di Paola Mangone ancora più criminale, per questa vicenda, il comportamento della minoranza i cui elettori gli hanno chiesto a più riprese di indagare, verificare, insistere sul babà natale ma se ne sono fottuti rischiando anche un silenzio assenso se l’iter della magistratura dovesse andare avanti ma ne dubitiamo perchè la stessa minoranza non insistendo lascia decadere la cosa e i magistrati si occupano di altre vicende e mandano indietro questa. E’ evidente il disinteresse delle opposizioni sul babà natale, colpevole, triste e che dimostra come ad Agropoli probabilmente i politici del futuro, quelli capaci di far dimenticare questo schifo a tutti i livelli, ancora devono nascere. Finire dalla padella alla brace e il rischio enorme che si corre visto l’andazzo a 360 gradi che c’è. Se su di un abuso così evidente nessuno parla o non c’è l’abuso e noi vediamo fantasmi o nell’abuso ci sono interessi di tutti, ma proprio di tutti. Sergio Vessicchio IN BASSO IL VIDEO

IL VIDEO DELL’INTERVENTO IN CONSIGLIO COMUNALE CON I CARABINIERI CHE PRENDEVANO APPUNTI, ERA OTTOBRE, POI NIENTE PIU’

