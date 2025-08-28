AGROPOLI,VERONICA SCALZONE NELLA SPECIALE AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

Una brillante studentessa di Agropoli, all’Agenzia Spaziale Italiana.

Veronica Scalzone, studentessa magistrale in Ingegneria Gestionale, con specializzazione Complex Project and Process Management, presso la Scuola Politecnica dell’Università Federico II di Napoli, assieme ad una delegazione di altri 37 studenti magistrali, di cui 31 aerospaziali e 6 gestionali, ha preso parte a un prestigioso concorso presso l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

L’iniziativa, ospitata all’interno della Concurrent Engineering Facility (CEF), ha segnato il primo contest organizzato in questa struttura d’avanguardia, dedicata alla progettazione collaborativa di missioni spaziali. Gli studenti, suddivisi in tre gruppi, hanno avuto l’opportunità di sviluppare in autonomia le proprie idee progettuali, potendo contare al contempo sul supporto tecnico e scientifico degli esperti dell’ASI.

I progetti presentati, pur seguendo approcci differenti, hanno condiviso un obiettivo comune: l’osservazione della Terra attraverso nanosatelliti di tipo CubeSat in orbita bassa, una tecnologia sempre più centrale nell’innovazione aerospaziale.

Tra i team in gara, il gruppo GRA-SAT ha proposto una missione dedicata al monitoraggio terrestre per favorire l’installazione di tetti verdi, con l’obiettivo di contrastare gli effetti del cambiamento climatico. All’interno di questo gruppo era presente la nostra giovane concittadina, Veronica Scalzone, che ha avuto il ruolo di responsabile del Management Team, incaricata di illustrare in lingua inglese alla commissione internazionale dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea) l’analisi di fattibilità tempistica, economica e tecnica del progetto.

Questa esperienza ha rappresentato per gli studenti non solo un momento di crescita tecnica e professionale, ma anche un’opportunità unica di confronto diretto con il mondo della ricerca e dell’industria spaziale, rafforzando il legame tra università e istituzioni nazionali del settore.

