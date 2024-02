AGROPOLI,VIGILIA IMPORTANTE PER L’ATLETA VELIA DI BIASI

Agropoli e non solo fa il tifo per lei. Velia Di Biasi bella e affascinante, brava a scuola e virtuosa nello sport affronterà un fine settimana molto intenso. L’altleta Velia Di Biasi, classe 2006, sarà impegnata nei campionati italiani categoria juniores, ad Ancona, unica campana sul salto in lungo e salto triplo. Con una misura di entrata di 11.70mt, la giovane è allenata dal prof. Roberto Funiciello, e agli scorsi campionati italiani è riuscita a piazzarsi alle sesta posizione.

La ragazza Rappresenta la libertas agropoli ed è sostenuta anche da sponsor locali che hanno da subito creduto in lei in particolare la farmacia Matarazzi , Olivetti La greca e lo studio medico Serra- Schettino.

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

