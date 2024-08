AI SUPERMERCATI DEL GRUPPO INFANTE È UN FERRAGOSTO AL RISPARMIO

Scarica la nostra app per vedere tutti i nostri volantini

☀️ Un buon ferragosto passa da una buona spesa… fatta da Decò! 😉

🛒 Riempi il carrello con le nostre offerte valide fino al 18 agosto. 👉 https://puntivenditadeco.multicedi.it/it

🎉🛒 Imperdibili offerte e buoni sconto nei nostri negozi del Gruppo INFANTE! 🎉

Ferragosto si avvicina e nei supermercati Decò del Gruppo Infante ti aspettano offerte incredibili che non puoi lasciarti sfuggire! Solo dal 9 al 18 agosto, per ogni 25 euro di spesa ti regaliamo un buono sconto di 8 euro! 🤑

E non è finita qui! I buoni sono esclusivi per i possessori della nostra Carta Fedeltà ‘Essere Decò’. Se non l’hai ancora, richiedila al nostro box informazioni prima di fare la spesa. Non perdere l’opportunità di risparmiare e goderti un Ferragosto speciale! 🎈

Vieni a trovarci nei Supermercati Decò del Gruppo Infante, dove le offerte prendono vita. Ti aspettiamo! 🛍️

Offerte valide dal 9 al 18 agosto. Buoni sconto utilizzabili dal 19 al 21

