ALFIERI SOSPESO DAL PD

Franco Alfieri

è stato sospeso dal Partito Democratico. Nelle scorse ore, infatti, la federazione del Partito Democratico di Salerno ha ufficialmente convocato la Commissione provinciale di garanzia, che si è riunita per discutere la situazione di Franco Alfieri. A seguito delle deliberazioni di questo incontro, è stata presa la decisione di sospendere immediatamente Alfieri dall’anagrafe degli iscritti del Partito Democratico. Questa misura è stata adottata in conformità con le regole interne del Partito, che prevedono l’adozione di tali provvedimenti in relazione alla gravità dei reati contestati.

Arresto Franco Alfieri, scatta la sospensione dal Partito Democratico

L’annuncio riguardante questa sospensione è stato comunicato in una nota congiunta da Antonio Misiani, commissario del Partito Democratico della Campania, e Enzo Luciano, segretario provinciale del PD di Salerno. Nella loro dichiarazione, Misiani e Luciano hanno sottolineato l’importanza di mantenere un alto standard etico e morale all’interno del Partito, evidenziando come le azioni intraprese siano essenziali per preservare l’integrità e la reputazione del PD.

In merito all’inchiesta condotta dalla Procura di Salerno, che ha portato all’arresto di Franco Alfieri, sindaco di Capaccio e presidente della Provincia di Salerno, i rappresentanti del Partito Democratico hanno espresso piena fiducia nell’operato della magistratura. Hanno inoltre dichiarato di seguire con attenzione l’evoluzione della situazione, manifestando l’intenzione di collaborare con le autorità competenti per fare chiarezza su quanto accaduto.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...