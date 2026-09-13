ANDREA BUFFO IL PICCOLO  FENOMENO DI AGROPOLI STRABILIA NELLE CORSE AUTOMOBILISTICHE

Una rimonta da 29° a 4°: grande finale alla WSK Final Cup di Franciacorta

Franciacorta – Un weekend iniziato nel peggiore dei modi si è trasformato in una delle gare più emozionanti e soddisfacenti della stagione. Al primo round della WSK Final Cup di Franciacorta, il pilota ha chiuso la finale con un incredibile 4° posto, recuperando ben 25 posizioni dalla partenza.

La Race Week era iniziata con un incidente durante i test che aveva provocato un infortunio al polso destro, mettendo seriamente in dubbio la partecipazione alla gara. Nonostante il dolore e le difficoltà, la voglia di scendere in pista è stata più forte e il pilota ha deciso di gareggiare, facendo inoltre il suo debutto ufficiale con il nuovo CRG Factory Team.

Il weekend, però, è stato tutt’altro che semplice. Durante le prove e le manche il pilota è stato nuovamente protagonista, suo malgrado, di un brutto incidente non causato da un proprio errore. A seguito di un cappottamento ha riportato diversi infortuni, fortunatamente nulla di grave, ma ha dovuto stringere ancora una volta i denti per continuare il fine settimana.

Una qualifica non particolarmente positiva ha complicato ulteriormente la situazione, costringendolo a partire nelle manche dalle retrovie. Nonostante questo, in ogni heat è riuscito a recuperare numerose posizioni, dimostrando un ottimo ritmo e una grande determinazione.

Nell’ultima manche, quella decisiva per stabilire le posizioni di partenza della finale, è rimasto nuovamente coinvolto in un brutto incidente, con un altro cappottamento che ha reso ancora più difficile affrontare la prefinale.

Al termine della giornata la partecipazione alla finale era ancora in dubbio. Il dolore e la stanchezza erano importanti, ma il pilota ha deciso di raccogliere tutte le energie rimaste e presentarsi comunque sulla griglia di partenza.

Partendo dalla 29ª posizione, la finale si è trasformata in una straordinaria rimonta. Una grande partenza ha permesso di recuperare subito diverse posizioni, poi, giro dopo giro, il pilota ha continuato ad attaccare e a sfruttare ogni opportunità per avvicinarsi all’obiettivo.

«Durante la griglia di partenza ho cercato di massimizzare tutte le energie che avevo per poter fare una buona finale. Sono partito 29° e ho avuto un’ottima partenza. Nei primi giri ho dato tutto e ho cercato di guadagnarmi ogni posizione, giro dopo giro», racconta il pilota.

La rimonta è proseguita fino all’ultimo giro. Arrivato all’ultima curva, la posizione era già incredibile: 9° posto, con ancora la possibilità di migliorare.

«Ero all’ultima curva dell’ultimo giro, avevo già recuperato moltissime posizioni ed ero P9. Ho letto come stavano affrontando quella curva i miei avversari davanti e in quel momento ho pensato che ce la potevo fare. Ho fatto uno dei miei sorpassi più belli e sono riuscito a chiudere la gara in P4».

Il 4° posto è al momento sub judice, in attesa degli sviluppi legati a un’irregolarità tecnica riscontrata sul kart del vincitore. Qualora venisse confermata la sanzione prevista dai commissari sportivi, il risultato potrebbe quindi tradursi in un podio, aggiungendo ulteriore valore a una rimonta già straordinaria. Al momento, tuttavia, è necessario attendere la decisione ufficiale prima di considerare acquisita la posizione sul podio.

Il risultato rappresenta già di per sé un’impresa: 25 posizioni recuperate e una rimonta che difficilmente sarebbe stata pronosticabile dopo le difficoltà affrontate durante tutto il weekend.

«Non me l’aspettavo. Sono davvero molto contento di questa gara, non tanto per il risultato in sé, ma per tutto il percorso di questo weekend. Dopo tutte le difficoltà, gli incidenti e il dolore, essere riuscito a fare un’ottima finale mi rende davvero orgoglioso. È stata una gara che mi ha dato tantissimo».

Il quarto posto, in attesa dell’esito definitivo, rappresenta quindi molto più di un semplice risultato in classifica: è il punto finale di un weekend caratterizzato da difficoltà fisiche, incidenti, partenze dalle retrovie e continui recuperi. Un esordio con il CRG Factory Team che si chiude con una prestazione di grande carattere e una rimonta di 25 posizioni, lasciando grande fiducia in vista dei prossimi appuntamenti della WSK Final Cup.

«Voglio fare un ringraziamento particolare alla mia famiglia, al team e a tutti i miei sponsor per il supporto che mi hanno dato durante tutto questo weekend. Un grazie speciale va al mio meccanico Gerardo e al mio motorista Camillo Giuliano, che sono stati al mio fianco e hanno lavorato duramente per permettermi di essere competitivo e di affrontare questa gara nonostante tutte le difficoltà. Questo risultato è anche merito loro».

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…