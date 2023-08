APPELLO DEGLI ULTRAS DELL’AGROPOLI:”FATE PRESTO A FARE LA SQUADRA E DIFFIDATE DA SEDICENTI GRUPPI CON LA NOSTRA SIGLA CHI VUOLE LA SQUADRA METTA I SOLDI SUL TAVOLO”

La politica è impegnata a risolvere il problema dell’Agropoli con la valutazione di alcune proposte di imprenditori. Nel contempo gli ultras con un comunicato esprimono tutta la loro preoccupazione per i ritardi accumulati ma il dopo Infante è stato abbastanza turbolento. E mentre la crisi sta per essere risolta(leggi qua) gli stessi ultras licenziano alla stampa questo comunicato:

Gli ultras liberi dell’Agropoli calcio 1921 prendono le distanze dal sedicente gruppo di millantatori i quali sotto mentite spoglie utilizzano il nome ultras per bloccare progetti, presidenti, imprenditori e politici impegnati a costruire la squadra di calcio dell’Agropoli. Il colpevole ritardo e le sabbie mobili nelle quali l’Agropoli è finita ci lascia perplessi e sgomenti per cui esortiamo gli addetti ai lavori a fare presto per dare un assetto alla squadra. Abbiamo ampia fiducia nella politica, nelle persone del presidente Alfieri e del nostro sindaco Roberto Mutalipassii i quali sono impegnati a valutare le migliori proposte. Siamo edotti del fatto che l’Agropoli non si trova in pericolo di fallimento questo terrorismo non ci appartiene ma è la scusa per agitare la situazione buttandola in caciara bocciando ogni proposta possibile per effetto del fatto che ci sono politici(consiglieri comunali)i e sodali che vorrebbero tenere mano in pasto servendosi del sedicente e inesistente gruppo ultras (sono solo persone “interessate” quali ultras) . Esortiamo il sindaco e gli imprenditori interessati ad essere trasparenti, chi vuole l’Agropoli metta i soldi sul tavolo e si presenti con nome e cognome. Finanziatori e sponsor avventizi e in cerca di tornaconti non fanno al caso dell’Agropoli., Politici falliti avvezzi alla logopatia e agli intrallazzi nascosti dietro il sedicente gruppo ultras sono già stati ampiamente scoperti e con l’Agropoli non si scherza.. Cogliamo l’occasione per ringraziare il presidente Carmelo Infante per quanto ha dato all’US Agropoli e auspichiamo anche un suo interessamento se non adesso ma in futuro. In conclusione diffidiamo e prendiamo le distanze da chi si dichiara fraudolentemente ultras utilizzando questa sigla per cercare di far fallire l’Agropoli da chi è rimasto a casa invece di venire a Gallipoli, invece di essere presenti nel Molise per la semifinale e in tutte le altre trasferte organizzate dal presidente Infante. In ultimo prendiamo anche le distanze e nel contempo esprimiamo solidarietà all’Agropoli dal vile atto di entrare nella pagina facebook con evidente appropriazione indebita, per pubblicare un farlocco comunicato di cui noi non abbiamo mai saputo niente noi di questo siamo totalmente estranei e mai un solo ultras si sarebbe permesso di fare questo Seguiranno altri comunicati. Ultras Liberi Us Agropoli

