ASCEA, GRANDE ATTESS PER IL MEDITERRANEO VIDEO FESTIVAL SELEZIONATI I FILM

Comunicato Stampa

Selezione Ufficiale 27° Mediterraneo Video Festival



Ascea (SA) – La direzione artistica del 27° Mediterraneo Video Festival è lieta di comunicare i film in selezione ufficiale. 12 film in concorso per un’unica sezione internazionale. Due le categorie lungometraggi e cortometraggi per il premio al miglior documentario. Una partecipazione internazionale di grande rilievo con produzioni indipendenti, provenienti da diversi Paesi tra gli altri Turchia, Ghana, Perù, Francia, Spagna, Marocco, Argentina. Un grazie per l’attenzione e la partecipazione che ogni anno viene data dalle produzioni e i registi al Mediterraneo Video Festival.



La selezione ufficiale del 27^Mediterraneo Video Festival, dal 19 al 22 Settembre 2024 Lungometraggi / Feature films

Narimène, Laure Pradal, Francia, 2024, 58’

Northern Forests, Julia Lazarus, Germania/Turchia, 2022, 83’

The art of healing Descendant Pain, Darius Matheson, Ghana, 2024, 104’ Toxicily di François-Xavier Destors, Italia / Francia, 2023, 75’

Lisca bianca di Giorgia Sciabbica e Giuseppe Galante, Italia, 2024, 56’ Mimmolumano di Vincenzo Caricari, Italia, 2023, 51’

Cortometraggi / Short films

“enArmonía” Descifrando la d̶i̶s̶capacidad, Maria Cazallas, Spagna, 2023, 14’

Home di Nina Baratta e Valerio Armati, Italia, 2024, 15’

Lobos di Marina Garcia Andreu, Spagna, 2023, 30’

Rimana Wasi: home of stories di Ximena Málaga Sabogal e Piotr Turlej, Perù, 2022, 20’

ZONA WAO di Nagore Eceiza Mujika, Spagna, 2024, 25’ Still Lasts di Irene Puente, Spagna, 2023, 7’

