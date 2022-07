L’episodio ha allarmato non poco la capitale della piana del sele. L’incendio ha messo paura anche se, per fortuna, non ha causato nessun ferito.

Le indagini vanno avanti spedite nel centro di Battipaglia. Il rogo divampato nella notte tra domenica e lunedì 18 luglio: erano le 4 circa quando la pizzeria situata in via Ripa è stata avvolta dalle fiamme. ha aperto un fronte di indagine molto attivo.I vigili del fuoco, intervenuti in via Roma, hanno domato il rogo che ha distrutto tavoli, sedie e vetrata dell’entrata dell’attività e hanno presentato la loro relazione nelle mani degli inquirenti.

Gli inquirenti battono la pista dell’atto doloso e sono al lavoro per individuare eventuali autori e mandanti dell’azione criminosa. L’incendio è stato appiccato attraverso l’utilizzo di una bombola di gas da campeggio. Non è stato ancora quantificato il danno totale che – ad ogni modo – ammonterebbe a qualche migliaio di euro. Decisivo è stato il provvidenziale intervento dei vigili del fuoco i quali sono riusciti ad impedire alle fiamme di raggiungere il piano superiore e gli altri vani dell’attività di via Ripa.

Grande spavento per i residenti, allertati dalle fiamme e dalla puzza di bruciato nel cuore della notte. In tanti sono scesi in strada, allertando le forze dell’ordine. Il rogo è stato domato in poco tempo e – fortunatamente – non si registrano feriti.