L’Agropoli e la Battipagliese in campo oggi pomeriggio al Pastena di Battipaglia a porte chiuse. La partita è molto importante per entrambe le squadre, le zebrette hanno esigenza di vincere per rimanere al vertice della classifica, l’Agropoli vuole dare continutà alla striscia di vittorie consecutive, sono ben tre. Ora d’inizio 14,30.

