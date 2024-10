BATTIPAGLIESE-AGROPOLI PORTE CHIUSE MA LE ZEBRETTE NON CI STANNO/IL COMUNICATO

▪️La Battipagliese1929, in seguito al comunicato del Giudice Sportivo che ci condanna alla sanzione, oltre che economica, di “porte chiuse” per la gara contro l’Agropoli di domenica pomeriggio, CONDANNA fermamente quanto avvenuto mercoledì pomeriggio durante e dopo la gara di mercoledì contro il Victoria Marra ritenendo questi episodi lontano anni luce dai dettami della nostra società. Il razzismo è una piaga sociale da combattere in ogni contesto e, ovviamente, anche nel calcio. Alcuni atteggiamenti non sono propri della nostra indole e del nostro modo di vedere e fare calcio ed è per questo motivo che vogliamo scusarci pubblicamente con il calciatore del Victoria Marra, vittima di cori razzisti, e con la società napoletana. Questi atteggiamenti, provenienti da una sparuta parte della nostra tifoseria, mettono in cattiva luce il nostro operato fatto di sacrificio e passione giorno per giorno. Anche il lancio di fumogeni, segnalato nel comunicato ufficiale del Giudice Sportivo, è un qualcosa che non accettiamo in nessun modo e anche di questo vogliamo far pervenire alla società del Victoria Marra le nostre più sentite scuse. Il nostro marchio, il nostro stemma, i nostri colori, i nostri sacrifici e la nostra passione non possono e non devono essere macchiati da nessuno.

