BELLA SALERNITANA RICOMINCIA A SPERARE

Giornata dal clima gradevole all’Arechi, molto caldo sugli spalti. Ricordato Carmine Rinaldi, il Siberiano nell’anniversario della sua scomparsa. Inizio veemente del Sudtirol con Merkaj subito pericoloso in area. Replica Verde all’8’, palla out. Ci prova Amatucci dalla distanza, Adamonis si distende. Al quarto d’ora aggancio in area di Cerri, girata e palla fuori di poco. Ci prova anche Corazza la difesa tirolese si salva. La Salernitana spinge, anche Ferrari di testa mette i brividi a Castori. Al 22’ però Molina per gli ospiti di testa sfiora il vantaggio, Ferrari sulla linea libera di testa. Dopo la mezz’ora chance per Odogwu, tiro ciccato. Al 34’ azione colossale per Verde ma miracolo di Adamonis, ma tutto fermo per offside. Nel finale mischia in area ospite, Soriano ribattuto in corner. Termina la prima frazione.

SECONDO TEMPO

Ripresa con gli stessi schieramenti. Parte bene la Salernitana subito pericolosa con Cerri, Adamonis chiude. Un minuto dopo azione di Corazza a sinistra, palla dietro a Ghiglione che sblocca il match trovando il varco giusto. Esplode l’Arechi. Il Sudtirol non ci sta, pericolo per un cross di Veseli. Cambio nel Sudtirol: esce Casiraghi entra Pyyhtia. Al 60’ raddoppia la Salernitana, capitan Ferrari da un cross di Corazza di testa anticipa Veseli e batte Adamonis. Ma nemmeno il tempo di gioire e punizione di Praszelik, parata di Christensen, palo e Pietrangeli in tap-in riapre il match. I granata non si disuniscono, cross ancora di Corazza e sempre Ferrari di testa scheggia la traversa. Esce Soriano dentro Tongya nei granata. Nel Sudtirol fuori Merkaj e Martini dentro Belardinelli e Gori. Doppio cambio nella Salernitana: esce Cerri entra Raimondo. Stojanovic prende il posto di Verde. Nel Sudtirol esce Praszelik entra Mallamo. Mischia in area granata, ci rimette Ferrari che riceve una testata al volto. Si rialza il difensore. Fuori un applaudito Corazza dentro Tello. Sei minuti di recupero. Ci prova Stojanovic da fuori, blocca Adamoinis. Risponde Mallamo, volo di Christensen. Giallo per Mallamo nel finale. Finisce cosi

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...