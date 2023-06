BODY BUILDING, IL CILENTANO ANTONY CAIRONE TRIONFA ANCHE A CATANIA E PUNTA ROMA

PRIMAVERA ESALTANTE PER IL CULTURISTA DI AQUARA PRIMI POSTI E CONSENSI IN TUTTA ITALIA SU DI LUI LE MANI DEL MAGO SANFILIPPO E L’EGIDA DELLA BCC DI AQUARA

Bisogna vedere chi ci ha preso più gusto se lui Antony cairone o i giudici i quali lo valutano prestazione su prestazione. Sta di fatto che l’astro nascente del Body Building italiano sta facendo incetta di primati, trionfi e ggrandi considerazioni . Antony Cairone di fatto già professionista ma lo sarà tra poco a tutti gli effetti, dopo dopo la vittoria al Rimini wellness si riconferma campione italiano in terra sicula.Un’ altra conferma per il promettente campano del bodybuilding italiano.

Adesso l’ obiettivo tra 20 giorni a Roma alla lotta per il campionato italiano e la tanto sognata ambita pro card che lo renderebbe finalmente non più un amatore del settore ma un professionista a tutti gli effetti. Il segreto è senza ombra di dubbio il suo mentore fisico Sanfilippo il quale lo sta praticamento portanto agli onori delle cronache per come lo sta allenando. Sempre sotto la guida straordinaria del suo coach emergente Angelo Sanfilippo il quale in pochi mesi l’ha reso campione piu volte e l’ha stravolto rendendolo competitivo all’estero e vittorioso in Italia. sanfilippo sta facendo un lavoro strordinario su Antony perchè lo sta facendo maturare non solo come sportivo ma anche come atleta rendendolo idoneo al professionismo e interagendo con lui anche l’aspetto psicologico perchè anche in questa disciplina la testa è l’elemento trainante ancor prima che di quello fisico. Una spinta notevole la sta dando anche la BCC di Aquara, il diretore e sindaco Marino lungimirante ha subito valutato attentamente le potenzialità di Antony Cairone e ci ha puntato perchè rappresenta un brand di assoluto valore non solo per il nome dell’azienda ma anche per la città di Aquara. Prossimo step la capitale Antony cairone è già pronto in palestra per preparare i prossimi appuntamenti e ora ci arriva non più da outsider ma da favorito, un peso e un onere e sanfilippo già sta lavorando per farcelo arrivare nel migliore dei modi. Sergio Vessicchio

