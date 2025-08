CALCIO IL GIOVANE IANNOTTI FIRMA CON L’AVELLINO

Stamane Francesco Karol Iannotta ha firmato e si trasferisce all’ Avellino a titolo definitivo.

L’ ex difensore mancino della Gelbison, nato a Magenta il 18/5/2009, osservato da diverse squadre di Serie C e di Serie B, e’ stato visionato attentamente dall’ Avellino che è riuscito a centrare un gran colpo per il presente e soprattutto per il futuro.

I dirigenti campani sono stati tempestivi nell’ assicurarsi le prestazioni sportive di un difensore moderno, bravo nei duelli ed abile in fase di possesso.

Come sempre, il campo sarà l’ unico a testimoniare le qualità del giovane campano che farà parte del gruppo Under 17 Nazionale, ma dalla società e da chi lo rappresenta, c’ è massima fiducia nelle qualità tecniche ed umane del difensore mancino.

Da qualche giorno e’ a disposizione di Mister Corrado Pianese e non vede l’ ora di esordire in un Campionato che lo vedrà sicuramente tra i protagonisti.

admin Sergio Vessicchio

