Scende ancora il tasso di contagio in #Campania arrivato al 7,44%, questo il dato che emerge fra il rapporto dei nuovi positivi, sono stati 1098, ed i tamponi processati 14.742. Resta stabile il dato dei contagi nelle singole province, in quella di #Salerno, in base ai dati comunicati dal ministero della salute, sono stati 248 i nuovi positivi, ieri erano 240. Nelle restanti quattro si sono registrati 579 casi nella provincia di #Napoli, 155 in quella di #Caserta, 35 in quella di #Avellino e 16 in quella di #Benevento. Il totale dei casi nelle province campane è di 1033, 65 in meno di quello comunicato a livello regionale.

Sono casi che non è stato possibile attribuire. Fra i nuovi positivi 1017 sono risultati asintomatici e 81 con sintomi. Anche oggi si registra un decremento degli attuali positivi, meno 329, per un totale di 72.260. Sono state 48 le persone decedute, di cui 15 nelle ultime 48 ore e 33 in precedenza ma registrati​ ieri​. I ricoverati in terapia intensiva sono 106, tre in meno rispetto alle 24 ore precedenti, calano anche quelli in degenza, sono 1405, 9 in meno rispetto a ieri.