CAMPOLOGNO, STASERA FIACCOLATA PER FRANCESCO PIO

Questa sera alle 19:30 con partenza da Casina Rossa in Marina di Eboli una fiaccolata ricorderà il piccolo Francesco Pio, organizzata dal Comitato di Quartiere Campolongo-Aversana. “La notizia della morte del piccolo Francesco Pio ha sconvolto tutti noi. -dichiara Antonio Alfano, presidente dell’APS Comitato di Quartiere Campolongo-Aversana. L’intera comunità è sotto shock, sono giorni di dolore immenso in cui non ci resta che pregare e stringerci alla famiglia di Francesco Pio. Questa sera terremo una fiaccolata che partirà da Casina Rossa, presso la Marina di Eboli, e raggiungerà l’abitazione dove il piccolo Francesco Pio è deceduto. Sarà un momento di preghiera e di vicinanza che vogliamo condividere con l’intera comunità.” “L’intera Città è ammutolita dal dolore per la morte del piccolo Francesco Pio, non ci sono parole per questa immane tragedia che ha lasciato sconvolti tutti noi. – dichiara Vito Maratea, Capogruppo consiliare di Uniti Per il Territorio.- Da Casina Rossa, questa sera, partirà una fiaccolata per ricordare Francesco Pio, l’intera comunità dedicherà un momento di preghiera a questo piccolo angelo volato in cielo.”

