CAPACCIO -AGROPOLI SOTTO SHOCK UN LAMPO SI PORTA VIA ALBERICO

Un lampo, un attacco improvviso spegne un sorriso senza confini. E’ morto Alberico Barbarulo il capo service delle manifestazioni un ragazzo, era un uomo ma per noi rimane un ragazzo, che conosciamo da sempre. Storica la sua presenza tra Capaccio e Agropoli. Era brillante, se ti vedeva 10 volte in un giorno ti salutava tutte e dieci le volte, sempre con il sorriso, sempre disponibile, sempre a disposizione. Ha curato tutte le manifestazioni estive del comune di Agropoli e ora stava sostenendo con il suo service il Settembre Culturale. L’ultima sera che lo abbiamo visto è stato l’altra sera quando è venuto Telese. Era punto di riferimento per i grandi eventi di Capaccio Paestum. Una perdita enorme nel difficile mondo dei rapporti perchè uno come Alberico non lo si trova tutti i giorni. Ci conoscevamo da ragazzi. Orgogliosissimo dei due figli gli chiedevamo spesso del maschio artista cantante bravissimo. Era un professionista, ha avviato al palco tanti giovani e tanti ragazzi. In molti lo ringraziano attraverso i social. Difficile scrivere in questo particolare momento. Impensabile quello che è successo. nelle prossime ore avrebbe dovuto curare il service dell’arrivo al settembre Culturale del procuratore Gratteri e invece quel posto rimarrà vuoto e sarà per sempre vuoto perchè è difficile sostituirlo.

IL DOLORE DI ROBERTO APICELLA ASSESSORE AL TURISMO DEL COMUNE DI AGROPOLI

A rimanere senza parole e con tanto sconforto Roberto Apicella assessore al turismo e commercio del comune di Agropoli. Apicella scrive: ” È con grande dolore che ho appreso della scomparsa dell’amico Alberico Barbarulo. In questa foto con la sua splendida famiglia viene immortalato il suo senso: una persona disponibile, leale e con un cuore d’oro. È stato un elemento fondamentale per l’ottima riuscita della prima estate in cui ho svolto il ruolo di assessore. Senza neanche pensarci mi ha offerto la sua professionalità e la sua amicizia, nonostante il poco tempo ed i pochi fondi a disposizione (“Roberto non ti preoccupare, poi si recupera, l’importante è che iniziamo a fare…). Ma prima ancora è stato il service di molte mie manifestazioni importanti, dimostrando sempre le sue doti professionali. Ciao Alberico, con te se ne va un amico ed un punto di riferimento per tutti noi. Alla famiglia le mie più sentite condoglianze.”

Messaggi di cordoglio arrivano da ogni parte, dolore sia a capaccio Paestum che ad Agropoli, i ragazzi del castello lo avevano sentito poco prima dell’attacco fatale. Una tragedia, non ci sono altre parole. Sergio Vessicchio

