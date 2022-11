CAPACCIO PAESTUM, SAREBBE INCINTA L’ASSASSINA DELLE TAVERNELLE

Nel carcere di Nisida sta parlando con i magistrati duranti gli interrogatori lagiovane studentessa del liceo classico di Agropoli accusata di aver uccisola nonna Ermegilda candreva 76 anni la sera del 7 novembre scorso. Sul caso la stampa nazionale e i maggiori contenitori di approfondimento stanno indugiando non poco mentre rimane sotto sequestro la casa della donna ma anche il corpo ricomposto nella morgue dell’ospedale di Eboli in attesa dell’autopsia. E sarà proprio l’esame necroscopico a chiarire molte situazioni e insieme con i rilievi dei Ris e della scientifica saranno gli elementi per fronteggiare la versione della ragazza e non si sa ancora quale fosse.Le versioni che si sentono in giro sono di pura fantasia.

L’unica cosa che si sa è che la nonna di R.C. è stata massacrata con un coltello a serramanico, recuperato, e colpita con 6 coltellate 4 alla schiena, una all’addome e una all’altezza del collo. Quello che è successo nella case della movida capaccese non si sa ne ufficialmente ne ufficiosamente. Si stanno facendo le indagini e con l’inchiesta si cercherà di risalire alla verità dei fatti che in questo momento la sa solo ed esclusivamente la ragazza. Al liceo classico bocche cucite, la preside non consente alla classe di ricevere giornalisti ne curiosi ma spunta un elemento che con il fatto forse non ha nulla a che vedere e riguarda la vita della ragazza. La sedicenne sarebbe incinta e al liceo classico questo preoccupa non poco le compagne e i compagni dell’omicida. Una notizia ancora da confermare ma poco significativa rispetto al delitto maturato il 7 novembre nel vicolo delle Tavernelle. Almeno per il momento però. Per questo motivo bisogna attendere dove porta l’inchiesta, quali saranno le accuse e come si difende la ragazza. fare una ricostruzione in questo momento è azzardato. Sergio Vessicchio

Mi piace: Mi piace Caricamento...