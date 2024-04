CAPACCIO PAESTUM, SI LANCIA DAL PARAPENDIO PAURA PER UN UOMO DI AGROPOLI

Tragedia sfiorata a Capaccio Paestum dove si è verificato un incidente con il parapendio: ferito un uomo di 44 anni di Agropoli. I fatti sono avvenuti pochi minuti fa. Lo riporta StileTv.

Per cause ancora in corso di accertamento, forse a causa di una folata di vento improvvisa, un 44enne di Agropoli ha perso il controllo del parapendio precipitando al suolo (a 2 km di distanza) dopo un volo di alcuni metri. Sul posto sono intervenuti i sanitari che hanno trasportato in ospedale il malcapitato che ha riportato ferite agli arti ed alla schiena.

