CAPACCIO PAESTUM, TUTTO PRONTO PER IL CAMPIONATO MONDIALE DELLA PIZZA

Dal 12 al 14 novembre nel Next di Capaccio Paestum tra gare, degustazioni, e incontri sul mondo pizza.

Torna l’attesissimo Campionato Mondiale Pizza DOC

, giunto alla sua decima edizione, che quest’anno vedrà la partecipazione di pizzaioli provenienti da oltre 30 Paesi. L’evento, tra i più importanti al mondo per la categoria, si svolgerà dal 12 al 14 novembre negli spazi del NEXT – Nuova Esposizione Ex Tabacchificio di Cafasso, con il suggestivo sfondo dei templi di Paestum. Organizzato dall’Accademia Nazionale Pizza DOC, il campionato ha aperto le iscrizioni fino al 5 novembre e già conta partecipanti da Paesi come USA, Brasile, Spagna, Corea del Sud e Regno Unito.

Il campionato di quest’anno è suddiviso in 20 categorie competitive e un trofeo, le quali ricoprono le sezioni TOP (destinata a incoronare il Campione Mondiale della Pizza DOC 2024), Special, Gruppo e Abilità. Tra le categorie principali troviamo la Pizza Classica, la Pizza Margherita DOC, la Pizza Contemporanea e la Pizza a Ruota di Carro. Tra le novità di questa edizione, si distingue il Trofeo Panuozzo DOC, un tributo al celebre panino-pizza campano.

Durante le competizioni saranno preparate oltre 800 pizze, che verranno valutate da una giuria composta da 100 esperti, tra cui giornalisti, food blogger e influencer, con la giornalista Antonella Amodio che presiederà il panel. Anche per questa edizione sarà utilizzato il sistema della giuria anonima, con votazioni digitali tramite QR Code, per garantire la massima imparzialità.

