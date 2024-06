CAPACCIO PAESTUM, UN AGROPOLESE PRIMA ELETTA DA ASSESSORE USCENTE OLTRE 1000 VOTI

Maria Rosaria Picariello agropolese è la prima eletta in assoluto a Capaccio Paestum con uno storico punteggio 1179 voti a dimostrazione dell’ottimo lavoro fatto da assessore alla pubblica istruzione ma anche come importante figura della giunta guidata da Franco Alfieri. La Picariello 5 anni fa, a sorpesa, senza essere candidata venne nominata da Alfieri assessore esterno e ben presto ha conquistato un pò tutti per presenza, professionalità, puntualità e sostegno non solo alla comunità scolastica ma anche serietà e spirito di sacrificio in un settore difficilissimo. Molto vicina alla comunità nei difficilissimi momenti del covid Maria Rosaria si è sempre posta con un umiltà e spirito di servizio.

Lei mai aveva fatto politica in precedenza forse solo una sporadica apparizione in qualche lista ad Agropoli ma a Capaccio Paestum la sua esplosione è stata superlativa per come si è posta. Un traguardo importanrte ma anche pieno di oneri perchè adesso quasi certamente sarà anche vice sindaco e sarà un altro impegno da dover contemplare. E’ certamente un orgoglio per la città di Agropoli sapere che il buon governo di Capaccio Paestum passa anche attraverso la presenza di una’agropolese. In bocca a lupo a Maria Rosaria siamo certi che anche in questo secondo mandato saprà farsi rispettare a tutti i livelli.

