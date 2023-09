CASTELLABATE, RICORDATI I MORTI DEL VELELLA SOLENNE CERIMONIA/VIDEO

Quella del sommergibile Velella, che giace nei fondali di Punta Licosa, a Castellabate, è certamente una storia che infonde tristezza, come tutti gli eventi tragici legati alla guerra. Questa, però, è una tristezza mista a rimpianto, se si pensa al destino beffardo del sommergibile affondato il 7 settembre del 1943, poche ore prima dell’armistizio. E questa tristezza, specialmente quest’anno che ricade l’ottantesimo anniversario di quella tragedia, si avvertirà in tutta la sua forza, in occasione delle celebrazioni in onore dei caduti, il 9 e 10 settembre prossimo.

Varato nel 1936, il Velella prese parte a numerosissime missioni, nell’Egeo, in Mar Rosso e sulle coste africane, in Atlantico. Nel settembre del 1943, ormeggiato nel porto di Napoli, si accingeva alla sua ultima missione: sbarrare la strada al convoglio nemico in vista dell’imminente sbarco alleato a Salerno.