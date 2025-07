CASTELLABATE,ARENA IN VILLA 2025 – UN’ESTATE DI GRANDI EMOZIONI A VILLA MATARAZZO

COMUNICATO STAMPA

ARENA IN VILLA 2025 – UN’ESTATE DI GRANDI EMOZIONI A VILLA MATARAZZO

Torna anche quest’anno Arena in Villa, l’attesissimo appuntamento dell’estate cilentana, che accenderà le serate di agosto nella splendida cornice di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate (SA). Un cartellone ricco di grandi nomi e spettacoli di qualità animerà il cuore del Cilento con musica, comicità ed emozioni, consolidando il successo di un format ormai amato da residenti e turisti.

Il programma di questa edizione 2025 promette di entusiasmare ogni tipo di pubblico:

• 05 agosto – Alex Britti

• 12 agosto – The Kolors (Summer Tour 2025)

• 14 agosto – Fiorella Mannoia con Orchestra Sinfonica Live

• 16 agosto – Francesco Cicchella con “Tante Cose Belle”

• 21 agosto – Massimiliano Gallo con lo spettacolo “Anni 90”

• 22 agosto – Gigi Finizio in tour

• 23 agosto – Rosario Miraggio

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:30.

Un ringraziamento speciale va al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e al Comune di Castellabate per aver concesso l’utilizzo della magnifica location di Villa Matarazzo.

L’intera organizzazione è stata curata e finanziata dalla società SMECA Srl.

La direzione artistica è stata affidata alla P.G. Production che, insieme con il Direttore Artistico Sergio Di Fiore, ha selezionato con passione e attenzione ogni artista in cartellone.

Come ogni anno, l’Arena in Villa si arricchisce anche con il “Cinema sotto le Stelle”, una rassegna di proiezioni cinematografiche all’aperto pensata per tutte le età, prodotta e coadiuvata dalla Di Fiore’s Cinema & Events, che da sempre accompagna l’estate cilentana con cinema di qualità in una cornice unica.

La società organizzatrice si avvarrà della collaborazione dell’Associazione Turistica Cilentomania da cui nasce l’idea del progetto “Arena in Villa”, con l’obiettivo di promuovere il territorio attraverso eventi culturali di alto livello, contribuendo allo sviluppo turistico ed economico di tutta l’area.

Invitiamo tutti a seguirci sui nostri canali social per restare aggiornati sulle serate e sulle novità del cartellone.

I biglietti sono disponibili online su TicketOne e ogni sera è attivo il botteghino all’ingresso di Villa Matarazzo.

Un’estate di emozioni vi aspetta… sotto le stelle di Castellabate.

