uomini& donne di Maria De Filippi ospite ad Agropoli del manager Emanuele Sicignano management,i due hanno chiuso l’accordo per la finalissima del programma, il leader tronista di Uomini e Donne sarà ospite della finale del reality and fashion show for designers del 15 luglio.Unico reality italiano che riguarda la moda il reality faschion show di Emanuele Sicignano.La sua agenzia ha già programmato tutto nel migliore dei modi e quest’anno, il 15 luglio, nel suggestivo scenario,straordinario Akademia sul Lago Lucrino a Pozzuoli (clicca qui e guarda nelle news) l’ultima puntata stagionale del fortunato reality prodotto dalla Emanuele Sicignano Managemet.Modelle e modelli si alterneranno sulla passerella indossando gli abiti degli stilisti in competizione.La cena spettaccolo arrichcierà la serata con ospiti nazionali e internazionali che arriveranno scenicamente in auto di lusso come predisposto da Emanuele Sicignano.

Tommaso Scala è ospite ad Agropoli di Emanuele Sicignano e si ferma per il week end sulla costa del Cilento. Un appuntamento mondano a metà luglio che già sta facendo parlare di se a tutti i livelli.Noi seguiremo periodicamente le fasi di avvicinamento alla finale con notizie e approfondimenti.La serata sarà trasmessa in diretta tv da www.canalecinquetv.it per la regia di Orazio Zampaglione e interviste in diretta.La diretta si può guardare su www.canalecinquetv.it stando comodamente a casa in tv con lo smart tv,sui telefonini,sui computer,ovunque.