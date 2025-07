CIS-ALENTUM AVVIA UNA PETIZIONE POPOLARE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SANITARI NEL COMPRENSORIO DI AGROPOLI E DEL CILENTO

L’Associazione Cis-Alentum, attiva nella promozione e tutela dei diritti dei cittadini del comprensorio di Agropoli e del Cilento, ha avviato una raccolta firme per sostenere una serie di richieste urgenti indirizzate all’ASL Salerno, volte al miglioramento concreto dell’assistenza sanitaria sul territorio.

Con il supporto della cittadinanza, l’Associazione richiede formalmente:

Attivazione di una seconda auto medica ad Agropoli, per garantire una risposta più tempestiva ed efficace alle emergenze sanitarie, in particolare durante i mesi estivi, quando la popolazione locale aumenta in modo significativo a causa dell’afflusso turistico. Stazionamento stabile dell’elisoccorso presso il Presidio Ospedaliero di Agropoli, al fine di ridurre drasticamente i tempi di intervento e di trasferimento verso strutture più attrezzate. L’Associazione si impegna, inoltre, a promuovere accordi di co-finanziamento con le amministrazioni del comprensorio per contribuire alla sostenibilità economica del servizio. Copertura reale dei 100 posti letto previsti per l’Ospedale di Agropoli dal piano aziendale dell’ASL. Un passo essenziale per garantire un’offerta sanitaria adeguata ai bisogni del territorio. Chiarimenti ufficiali sull’installazione e la messa in funzione della camera iperbarica prevista presso l’Ospedale di Agropoli, struttura di fondamentale importanza per la cura di specifiche patologie e per la sicurezza delle attività subacquee, in crescita nella nostra area.

Per sostenere questa iniziativa, saremo presenti con un gazebo informativo e per la raccolta firme in Piazza della Repubblica ad Agropoli il giorno 27.07.2025.

Invitiamo tutte le associazioni locali, i comitati civici e gli amministratori del territorio a partecipare e sostenere questa battaglia comune. Tuttavia, precisiamo sin da ora che l’iniziativa è completamente apartitica; sono naturalmente ben accette e molto gradite l’adesione e la partecipazione di partiti, sindacati, associazioni, ma non l’esibizione di bandiere o simboli riconducibili a forze politiche. L’obiettivo è uno solo: la tutela del diritto alla salute per tutti, al di sopra di ogni appartenenza.

«Si tratta di richieste concrete, legittime e non più rinviabili», afferma il direttivo di Cis-Alentum. «Siamo convinti che la partecipazione attiva dei cittadini possa fare la differenza e portare le istituzioni a dare risposte rapide ed efficaci».

Alla raccolta firme seguirà un incontro pubblico al quale sarà invitato ad intervenire il direttore dell’ Asl e gli amministratori locali .

Il documento con le firme raccolte sarà trasmesso ufficialmente all’ASL Salerno, con l’auspicio di avviare un dialogo trasparente e costruttivo sulle priorità sanitarie del Cilento.

Per ulteriori informazioni, adesioni o per ospitare un punto raccolta firme, è possibile contattare l’Associazione “Cis-Alentum” all’indirizzo email: cis-alentum2024@gmail.com oppure tramite i canali social ufficiali.

Insieme, per un diritto alla salute che sia davvero di tutti.

Il presidente Il portavoce Vincenzo Caputo Gerardo Ferraioli

