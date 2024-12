COSTABILE MONDELLI SI PRENDE L’AGROPOLI CON AGOSTINO FERRIGNO E TANDEM D’ASSALTO

L’Abbraccio a fine partita dei calciatori(clicca qua) è l’emblema dell’entusiasmo che Costabile Mondelli ha portato in un ambiente professionale, vincente ma depresso. Mancavano i fondi, il caso dervit aveva distrutto i sogni e le speranze dell’Agropoli calcio vicino allo sciogliete le righe. Il colpo di coda di Squitieri che ha messo su la cordata, l’ha ispirata e l’ha praticamente unita è stato l’arma vincente del cambio di passo, di programmazione e di motivazione. Non si doveva far cadere un progetto tecnico organizzato da Cerminara e Ferullo di grande caparbietà e di assoluta efficacia. I giovani,l’80 per cento della rosa nati dopo il 2001, stanno entusiasmando e mettendo le ali alla bandiera più longeva e quasi più prestigiosa del calcio campano. La squadra gioca bene e fa risultati alla vigilia inaspettati. Ci credeva solo Rosario Cerminara indomito e caparbio, la sua bravura è conosciuta a tutti i livelli e la sua umiltà è un alleata troppo importante per questo personaggio intorno al quale ruota il progetto tecnico dell’Us’Agropoli sposato in maniera straordinaria da un tecnico tra i più bravi in circolazione, Osvaldo Ferullo e il suo fidato braccio destro Gianfranco Rossi. E su questo è planata la nuova società con Costabile Mondelli imprenditore capace e pieno di iniziativa il quale da tempo aveva voglia di intraprendere questo progetto e lo fa insieme ad Agostino Ferrigno uomo di grande sensibilità e imprenditore capace. La loro avventura è cominciata con due risultati importanti contro due squadre costruite per vincere Volcei ed Eraclea ma la squadra ha già dato ampia dimostrazione di essere competitiva anche senza prendere gli stipendi. La società ha emanato un comunicato stampa questo il testo:

L’US Agropoli 1921 annuncia ufficialmente un cambiamento significativo nella sua gestione societaria. L’iniziativa segna una nuova fase per la squadra, con l’ingresso di una nuova proprietà che intende rilanciare il club e consolidare la sua presenza nel panorama calcistico.

La nuova governance societaria sarà unicamente gestita dall’imprenditore Costabile Mondelli, il quale ha espresso grande entusiasmo per il progetto: «Il nostro obiettivo è riportare l’Agropoli ai vertici, con l’impegno di costruire una squadra competitiva e capace di entusiasmare i tifosi. Abbiamo ambizioni chiare e auspichiamo ottimi risultati sul campo. Sarà fondamentale anche instaurare solide collaborazioni con il territorio, affinché la squadra diventi un punto di riferimento per l’intera comunità del Cilento».

Mondelli ha anche sottolineato l’importanza di unire le forze con il territorio, facendo leva sull’orgoglio cilentano: «Vogliamo che l’Agropoli non sia solo una squadra di calcio, ma un simbolo di riscatto e orgoglio per tutta la nostra terra. Siamo convinti che, con il supporto della comunità, potremo raggiungere traguardi importanti».

La società anche grazie al lavoro dell’agente Fifa, Stefano Squitieri, ha siglato contratti di sponsorizzazione preziosi con il Gruppo Infante e con Domenico Cerruti come main sponsor, a loro si è unito il Gruppo Marechiaro, società leader nella ristorazione e commercializzazione di prodotti ittici.

Per quanto di competenza all’area tecnico-sportiva, confermati pieni poteri al club manager Rosario Cerminara e al tecnico Osvaldo Ferullo. Infine, ultimo ma non meno importante, l’US Agropoli potrà contare sulla presenza e sulla professionalità di Angelo Cimadomo.

Agropoli, 09 dicembre 2024

US AGROPOLI 1921 Matricola FIGC 860

asdusagropolicalcio@gmail.com usagropolicalcio@pec.it

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...