(Giovanni Coscia) – Nulla da eccepire. Tutti col lo stesso criterio che frulla nella mente. Il coronavirus ha condizionato la vita di quasi noi tutti, politici a parte, costretti, nostro malgrado, ad ottemperare agli obblighi dei DPCM, che hanno influenzato la vita quotidiana, stravolgendo usi, costumi, metodi ed abitudini. Una vita identica per tutti, costretti al non far niente, appioppandoci sul percorso, il buio di un tunnel, dal quale sembra si intraveda la luce, anche se lontana. Imprigionati dunque nelle nostre iniziative, nel nostro lavoro, nella nostra voglia di vivere la vita, nel nostro modo di comportarci e di ottemperare a qualche azione con i soliti amici al bar. Ci hanno vietato anche le banali discussioni di politica e di sport. Un periodo della nostra vita, che non dimenticheremo. Mai. Il Virus l’ha fatta da padrona, oppure i padroni hanno voluto creare ed usare il virus, per chissà quale prova di stato di polizia, estirpandoci non solo i nostri diritti ma gli obblighi e i doveri al quale ottemperare? Restrizioni a iosa. E considerato che la vita è breve, rammentiamo che la stessa, va vissuta con intensità, giorno per giorno, attimo per attimo. Certo sono solo pochi mesi, ma il condizionamento c’è e si sente. Siamo pieni di paure, di apprensioni, e ci hanno addirittura strappato la bellezza dei sogni. Ma se c’è qualcosa di vero è il cambiamento che noi tutti raggiungeremo. Il lock down, non cambierà la nostra psiche, la nostra morale. La natura umana è forte proprio per questi aspetti: la vita e tutto ciò che ne fa partte. Deve essere l’uomo stesso a comprendere che questa sorte di pericolo ci è stata imposta. Reagire è l’obbligo morale. L’uomo deve rialzarsi obbligatoriamente e ridestarsi da questa condizione, cercando e provando di rialzarsi più forte di prima. Di questo bisogna esserne certi e convincersi. La natura dell’uomo, è molto complessa, molto articolata e mai sapremo cosa può accadere nel suo conscio ed una sua eventuale reazione. Anche questa è attesa. Dobbiamo quindi conoscere l’origine di questi “pseudo tormenti” caratterizzati da un virus, che forse, è stato studiato per manipolare le nostre vite e le nostre quotidianità. Dobbiamo escludere il possibile male che ne deriva. Chissà, forse si crede che la necessità per pochi, possa corrispondere alla collettività tutta, con riferimento ad una tecnologia che dovrebbe sostituire l’uomo nelle sue azioni. Un mondo robotizzato? Giammai. E’ sotto questo aspetto che si cerca di omologare la collettività ed il comportamento dell’essere umano. Tutti in fila? No e ancora NO. La nostra forza è affrontare le problematiche tutte. Nella singolarità e successivamente insieme, sarà l’unità di intenti, a dare forza alle nostre azioni ed alle nostre reazioni ad una omologazione che mai accetteremo. E proprio sul tentativo di uniformazione di massa, vi sarà la risposta alla vita per noi tutti. Dissoceremo l’omologazione con la protesta. L’uomo nella sua realtà, non accetta ne ora ne mai e quindi all’infinito, l’annullamento della propria personalità, delle proprie abitudini. E credo addirittura che la protesta sia iniziata. Ognuno cerca la propria esistenza nel corso della sua vita, tanto da garantirsi l’assenza dal nulla e dal vuoto. Ovvero non accetterà di scomparire su un progetto di annullamento dell’umanità, come sta tentando il virus, nel suo piccolo. Abbiamo un nostro senso, caro Conte e cari politici e la vita va vissuta nella sua interezza e non sospinta da fattori esterni voluti e forzati, che ci possono condizionare. Stiamo ancora vivendo in uno stato di polizia obbligata e chissà perché gli stessi uomini delle forze dell’ordine, non comprendono il gioco corrotto al quale danno vita e forza. A cosa ci costringono? Perché? Perché si vuole creare un vaccino contro il covid19? Forse per cancellare le prove ufficiali di una manipolazione in laboratorio dello stesso virus, costruito tecnologicamente, su commissione di filantropi e massoni che vogliono abbattere il 10% della popolazione? Chi partecipa a questo losco gioco sorregge una struttura sovranazionale, capace di governare i governi e chi gestisce la politica nel suo potere. Francamente ci aspettavamo una reazione forte da chi si è auto definito “tutore della legge e della legalità”. Ma i primi ad essersi omologati sono stati proprio i grillini, vero? Cosa non ha funzionato? Perché vi siete conformati al sistema? Diteci chi siete e togliete la maschera che da sempre indossate. Purtroppo siete stati riconosciuti!

