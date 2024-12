DELIRIO AGROPOLI BATTE L’ERACLEA NEL RECUPERO E PLANA SUI PLAY OFF

I delfini battono una delle favorite al campionato nei minuti di recupero e volano sui play off. Il goal di testa di Cusanno su corner durante i minuti di recuperosenza ombra di dubbio è la sommatoria dell’importante gara fatta dall’Agropoli la quale ha dovuto affrontare una delle big del campionato quasi a livelli impari. Una sorta di Davide contro Golia in grado di suggestionare la storia dei delfini. Gli assenti sugli spalti hanno avuto torto ancora una volta. La squadra ha contenuto bene gli avversari, sicuramente più forti,ma nello stesso tempo non ha mai rinunciato a giocare guidati a centrocampo da un Gaudino 2005 sontuoso migliorante di partita in partita. Inutile dire che la gara l’hanno fatta gli ospiti perchè avevano l’obbligo di vincere, nello stesso momento i delfini hanno studiato l’avversario ma non si sono scomposti e nemmeno disuniti. All’Agropoli mai è mancata la compattezza e la personalità armi che hanno consentito alla squadra di Ferullo di vincere. Inutile citare le azioni, questa gara va descritta nel complesso, nella totalità delle sue emozioni. Nel primo come nel secondo tempo l’Eraclea ha marcato la sua superiorità di organico ma non l’ha saputa trasformare in vittoria perché i locali si sono adeguati e si sono saputi organizzare a più riprese camaleonticamente. Lo staff ha saputo lavorare sulla compattezza e sull’orgoglio di ognuno dei calciatori ne è venuto fuori un mix importante capace di colmare il gap con la squadre più accreditate e più spendaccione. La ventata di novità in società con Costabile Mondelli a sostegno di una cordata di sostenitori Cerruti e Infante ha innescato la sicurezza oltre la bravura della squadra. Il goal bellissimo a tempo scaduto di Cusanno sancisce una vittoria strategica che cambia i piani della squadra. Sergio Vessicchio

PAGELLE

Grieco 7

attento e concentrato, nessuna gran parata ma sicuramente un portiere importante e di categoria superiore.

Ramacciotti 7 molto preciso a uomo ma anche a zona, marca il territorio e non concede quasi niente.

Tonelli 6 disastroso in avvio di campionato quando ha fatto perdere punti e credibilità all’Agropoli ora sta migliorando e qui il lavoro del tecnico si vede molto.

Gaudino 8 bravissimo a dettare i ritmi e gli schemi ma anche a contrastare, è l’uomo migliore della squadra in questo momento.

Chietti 7 Bravo nella doppia fase, sempre sul pezzo giocatore molto importante

Riccio 7 La sua presenza diventa determinante per come fa i movimenti da molto senso agli schemi

Giordano 6 rimane in campo anche se acciaccato e poi deve uscire , da molto fastidio agli avversari

Brignola 8 ma quant’è bravo Brignola, fa un lavoro importantissimo, qualità e e quantità sono le sue icone personali

Margiotta 6 fa un lavoro di smistamento e di intelligenza tattica al suo posto poi è entrato Luvumba

Di Pasquale 7 la sua partita meno brillante ma con i contenuti giusti, da a Gaudino la palla del vantaggio ma il portiere para, serve a Cusanno la palle del goal partita. Giocatore importante

Romano 6 i giri giusti da leader e poi tanta quantità per questo giocatore.

