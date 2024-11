E’ UN AGROPOLI SPRINT 3-1 ALL’EBOLITANA SQUADRA ALLA SOGLIA DEI PLAY OFF

Nessuno se lo sarebbe mai immaginato. L’escalation dell’Agropoli partita in sordina con tanti problemi ereditati e altri che sono comparsi in seguito scalare la classifica con umiltà, serietà e un grande lavoro dirigenziale e tecnico. La gara di oggi è un concentrato di virtuosismi. Battere l’Ebolitana che ha speso molto, che ha in squadra gente esperta la maggior parte provenienti dalle categorie superiori, non era facile. Passa subito l’Agropoli con Giordano il quale solo davanti al portiere gli tira la palla addosso ma il rimpallo sullo stinco spinge la palla in rete. L’Ebolitana comincia a premere, la reazione è veemente, sbaglia una serie di palle goal prima di pareggiare con l’ex Costantino il quale di testa la mette alle spalle di Grieco. Lo stesso Costantino la spinge poco dopo verso l’angolino basso alla sinistra del portiere agropolese il quale da campione salva il possibile vantaggio ospite. Il primo tempo si chiude con l’Ebolitana padrona del campo. Ma la ripresa è tutta un’altra cosa, i delfini vanno vicini al raddoppio a più riprese prima di trovarlo con Di Pasquale. Poi una serie di palle goal per l’Agropoli che sfiora il 3-1 arrivato poi con un goal di Tegolo il quale penetra in area e batte Izzo. La partita finisce 3-1, risultato inatteso ma giusto, i Delfini senza i due punti di penalizzazione oggi sarebbero quasi in zona play off. La squadra cresce e si compatta nei momenti difficili Bisogna seguirla perché sta dando ottime risposte. Sergio Vessicchio

LE PAGELLE

Grieco 7

determinante sull’1-1 per una parata capolavoro su Costantino. Poi una gestione molto intelligente.

Ramacciotti 7 ottima gara, sempre sul pezzo, giocatore molto interessante.

Gaudino 7 tattico, preciso, puntuale, il regista perfetto

Ferraiolo 7 grande lavoro il suo, nella doppia fase non sbaglia niente.

Margiotta 6,5 ha dettato i ritmi d’attacco, sempre attento a mettere in difficoltà la difesa ospite.( 21 st Lumumbu Oliveira S.V),

Giordano 7 ha avuto il merito di dbloccare la partita, ha fatto una serie di errori ma si è rifatto con giocate molto importaqnti. (36 st Tegolo s.v il tempo di fare goal penetrando in area molto bravo),

Tonelli 6 questa volta non ha fatto molti errori ma si vede che nel campo non ci sa stare.

Di Pasquale 7 la sua grinta, il suo agonismo sono sale per la squadra, poi segna pure.

Brignola 6 partita intelligente senza sbavature.

Owusu,7 padrone del centrocampo, no ha sbagliato quasi niente, giocatore molto prezioso.

Cusanno 6 anche per lui una partita più di contenimento ma la sua prova è stata postiva.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...