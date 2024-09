ECCELLENZA, LA POLISPORTIVA SANTA MARIA ESORDISCE CON UN KO ORA IN CAMPO L’AGROPOLI

La Polisportiva Santa Maria Cilento esce sconfitta dal “Carrano” nel match valido per la prima giornata di campionato contro il Santa Maria La Carità. La compagine cilentana finisce ko con un gol nel primo tempo firmato da Gala. L’inizio giallorosso è propositivo, ma gli ospiti non stanno a guardare nelle ripartenze. La squadra di mister Quintiero aumenta i giri del motore, ma senza impensierire in modo particolare la difesa sammaritana. Nel momento migliore dei cilentani, vantaggio ospite con Gala: calcio di punizione di La Torre ed il 16 insacca di testa. La reazione giallorossa sta in una mischia furibonda in area ospite, con Bisceglia che trova la porta sbarrata dalla difesa. Buona chance con Santoro, ma manca il giusto impatto con il pallone, sprecando un rigore in movimento. Gli ospiti potrebbero far male ancora prima del riposo con una doppia chance: Caiazzo trova i guanti di Volzone, poi La Torre sfiora la traversa sul tiro successivo. C’è tempo anche per un sinistro a giro di Vitale che fa tremare il “Carrano”. Nella ripresa, la gara resta molto bloccata e priva di particolari acuti. Sabatino tenta di mettersi in proprio, ma da posizione troppo defilata per fare male. Gli ospiti si riaffacciano in avanti con una girata al volo di Vitale. Attento Volzone a respingere. Il forcing finale della squadra di mister Quintiero produce una palla gol ghiottissima sulla testa di Cuomo, ma l’arbitro ferma il gioco, comandando un calcio di punizione. Termina dunque 0-1 per il Santa Maria La Carità che fa festa al “Carrano”.

Il Tabellino

Polisportiva Santa Maria Cilento (4–3-3): Volzone; De Cono (37’ st Salzano), Bisceglia, Cuomo, De Angelis; Santoro (37’ st De Simone), D’Auria (6’ st Lopetrone), Vatiero (30’ st Strianese); Navarrete (6’ st De Mattia), Sabatino, Modano. A disp.: Ragone, Gentile, Lembo, Ciornei. All. Quintiero.

Santa Maria la Carità: Stasi; Caiazzo, Gala, Fiorillo, Diglio; Sorrentino, La Torre (25’ st Scognamiglio), Grieco; Pinto (44’ st D’Oriano), Reda (19’ st Rega), Vitale (35’ st Sarnelli). A disp.: Bussone, Parisi, Liguoro, Pagano, Manzi. All.: Maschio.

Arbitro: Francesco Palumbo di Nocera Inferiore (Meo-Russo)

Reti: 25’ pt Gala (C)

Note: ammoniti La Torre (C), Vatiero (SM), Vitale (C), De Angelis (SM), Gala (C), Bisceglia (SM). Angoli: 7-4. Recupero: 2’ pt e 5’ st

