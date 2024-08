ENNESIMO INCIDENTE SUL LAVORO IN CAMPANIA L’IRA DELLA FILCA CISL

“Esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia del lavoratore per questa morte che li tocca così da vicino. Lo diciamo ancora una volta, “Adesso basta, di lavoro si deve vivere e non morire”. Rivendichiamo salute e sicurezza per i lavoratori che vanno protetti nelle loro attività, con tutti gli strumenti a disposizione, e come escono da casa, così devono anche fare ritorno dai loro cari”. Queste le parole di Giuseppe Marchesano, segretario generale Filca-Cisl, in relazione all’incidente mortale sul lavoro accaduto a Scafati, in cui è deceduto un operaio 68enne originario della provincia di Napoli. L’edile era impegnato nella realizzazione di un muro di contenimento in via Velleca, presso un’abitazione privata. “Ci ritroviamo di fronte all’ennesimo decesso su un luogo di lavoro – ha proseguito Marchesano – con vittima un lavoratore di 68 anni. Non si fa mai abbastanza per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori dell’edilizia, che resta uno dei settori più a rischio con una media nazionale di una vittima ogni due giorni. Io credo che siano tre i pilastri su cui puntare: la formazione, la prevenzione e l’innovazione. Ma, soprattutto, bisogna avere rispetto per ogni persona, ancor più se impegnata su un posto di lavoro come l’operaio di 68 anni che ha perso la vita a Scafati ”.

” È il momento, nonostante a riguardo.i passi in avanti fatti per la fuori uscita a nostro avviso, di rivedere ancor di più la normativa abbassando l’età pensionabile dei lavoratori edili, garantendo comunque una pensione dignitosa. Il caldo di questi giorni a messo a dura prove i lavoratori nei cantieri soprattutto quelli con età avanzata. Noi della Filca che stiamo tra i lavoratori tutti i giorni abbiamo raccolto tantissime testimonianze di ciò, ma era evidente tutta la fatica dovuta alle alte temperature gia’ guardando negli occhi i lavoratori. Ecco perché il lavoro edile non può essere paragonato agli altri.

Bene la patente a crediti che entrerà in vigore il prossimo 1°ottobre, una proposta nata in casa Filca ben 21 anni fa e che ora finalmente si concretizza. Servirà a qualificare il settore e penalizzare le imprese che non rispettano le norme su salute e sicurezza e premierà invece quelle che si prendono cura del benessere dei propri dipendenti”‘ ha concluso il segretario generale della Filca di Salerno.

