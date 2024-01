EXORTO DANZA AGROPOLI: PRIMO, SECONDO E TERZO POSTO AL CONCORSO INTERNAZIONALE DI DANZA “POMPEI DANZA FESTIVAL”. SI VOLA ALLE FINALI NAZIONALI!

Strepitoso e meritato successo per le allieve e le Maestre della scuola di danza ExOrto di Agropoli, diretta dal M° Piero Leccese, al Concorso Internazionale di Danza “Pompei Danza Festival”, che si è svolto ieri, domenica 28 gennaio, presso il Teatro “Di Costanzo Mattiello” a Pompei, valido per le qualificazioni alle finali nazionali del medesimo che si terranno nel mese di maggio a Roma. Accedono alle finali i primi tre classificati per ciascuna categoria.

Tre le categorie in gara: danza classica, moderna ed hip-hop e, per ciascuna, le formidabili stelle dell’ExOrto Danza hanno brillato sul palco portando Agropoli sul podio, aggiudicandosi il 1° posto per la danza moderna, il 2° per l’assolo di hip-hop, il 3° per la coreografia di gruppo di hip-hop ed il 3° per la danza classica.

Per la danza classica (3° posto) hanno partecipato le ballerine: Rebecca Scaffeo, Marta Tortora, Nastasia Di Fiore, Giada D’Avino, magistralmente guidate dalla Maestra Donatella Vacca.

Per la danza moderna (1° posto) hanno partecipato le ballerine: Michela Marciano, Denise Aluotto, Teresa Vacca, Sara Cioffi, Aurora Marciano, Lucia Feola, Ilaria Rossi, Francesca Di Concilio, Benedetta Volpe, Serena Sorrentino, Carmela Giuliano, sempre a cura della Maestra Donatella Vacca.

Per l’hip-hop (3° posto) hanno partecipato le ballerine: Michela Marciano, Aurora Marciano, Sara Cioffi, Lucia Feola, Ilaria Rossi, Barbara Baccaro, Anna Ammendola, Rebecca Scaffeo, Anna Marino, Francesca Di Concilio, dirette magistralmente dalla Maestra Simona Paparone.

Per l’assolo di hip-hop (2° posto) ha partecipato Michela Marciano, a cura della Maestra Simona Paparone.

Onore al merito di tutti questi splendidi e giovanissimi talenti agropolesi che, ancora una volta, fanno gonfiare d’orgoglio il petto di tutta la città e ci insegnano che la passione, l’impegno ed il sacrificio vengono sempre premiati quando sono veri, autentici, e che il talento e la bravura non si possono improvvisare e queste ballerine e le loro Maestre ne hanno da vendere.

Congratulazioni e complimenti a tutte ed appuntamento a maggio prossimo con le finali nazionali a Roma!

