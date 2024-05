FILCA CISL SALERNO 1 MAGGIO DI PACE GIUSTIZIA SOCIALE E LAVORO

OGGI 1 Maggio festa dei lavoratori a Nocera Inferiore.

Come Filca Cisl siamo presenti con tantissimi delegati e delegate per chiedere, insieme a tutti i vettori sociali, un Europa più forte, più capace di costruire Pace e più propositive e attenta alle politiche attive del lavoro e al rispetto della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori. Ancora oggi i nostri giovani sono costretti ad emigrare per un posto di lavoro ,le famiglie ancora sono monoreddito



Una donna su due non ha un posto di lavoro …

Come filca Cisl, non possiamo piu permettere i tanti morti sul lavoro e la conseguente scia di sangue che non accenna a fermarsi.

Puntiamo a un edilizia sempre più innovativa, moderna e sicura. Comunicato stampa

