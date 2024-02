FISCIANO, MALTRATTA L’EX MOGLIE ARRESTATA

Maltratta l’ex coniuge, un uomo è stato arrestato nei giorni scorsi a Fisciano. Ad intervenire i Carabinieri della locale Stazione che hanno arrestato il 40enne in flagranza di reato per #maltrattamenti contro familiari o conviventi e per lesioni aggravate.

Secondo l’ipotesi accusatoria, infatti, l’uomo avrebbe aggredito la compagna incinta per futili motivi, causandole lesioni. Il 40enne si trova ora in #carcere a Fuorni.

