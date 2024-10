FURTI A SALERNO PAGANI E CAVA DEI TIRRENI

Furto a Salerno, saccheggiato il Bar Coscia nel quartiere Italia: in azione quattro persone

Ancora un furto perpetrato nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 ottobre a Salerno: è stato saccheggiato il Bar Coscia situato nel quartiere Italia. Ad entrare in azione quattro persone, arrivate a bordo di un’auto con i vetri oscurati. Hanno asportato la cassa continua, sigarette e gratta e vinci. Intorno alle 2:30 di questa notte, mercoledì 30 ottobre, quattro persone sono arrivate al Bar Coscia nel Quartiere Italia con una vettura con vetri oscurati. Hanno forzato la saracinesca e portato via la cassa continua, sigarette e gratta e vinci. Un passante ha allertato i titolari del bar, e poco dopo sono arrivati gli agenti della sezione Volanti della Questura di Salerno e della Polizia Scientifica. Nella stessa notte, un supermercato in Via delle Calabrie nel quartiere Fuorni è stato anch’esso preso di mira.

Due napoletani sono stati arrestati con l’accusa di riciclaggio a Pagani. Gli agenti della Squadra Mobile, insieme ai colleghi della Polizia Stradale di Salerno, hanno fatto irruzione all’interno dell’area parcheggio di una ditta di noleggio autobus, dove hanno sorpreso alcune persone mentre sostituivano il paraurti posteriore di un furgone sul quale era apposta una targa proveniente da altro veicolo; le operazioni di alterazione, volte ad eludere l’accertamento della provenienza del furgone (che successivamente è risultato rubato), sono apparse subito evidenti dal momento che i due, oltre ad impugnare cacciaviti e arnesi, avevano già cancellato il numero di telaio per prepararlo alla ripunzonatura. Nel corso del sopralluogo all’interno dell’area sono stati individuati e sottoposti a sequestro altri 6 veicoli, a cui erano state apportate alterazioni del telaio e sostituite le targhe. E così, al termine dei controlli, i due sono stati denunciati all’Autorità Giudiziari, oltre ad uno degli arrestati, anche altri due uomini. Su disposizione del PM di turno, presso la Procura di Nocera, al termine degli adempimenti di rito, il primo dei due arrestati è stato rinchiuso presso la casa Circondariale di Salerno – Fuorni, mentre il secondo è stato condotto in stato di arresto presso il proprio domicilio nel comune di Castellammare di Stabia; all’esito della successiva udienza, svoltasi lo scorso 23 ottobre, sono stati convalidati gli arresti in flagranza e sono state applicate agli indagati, rispettivamente, le misure cautelari personali degli arresti domiciliari e dell’obbligo di dimora nel Comune di Castellamare di Stabia.

grosso al supermercato. E’ stato messo a segno nel cuore della notte all’Eté Prime, di recente apertura, in via Gaudio Maiori, a Cava de’ Tirreni.

Portato via un bottino di 70mila euro, oltre ai danni causati al punto vendita. Gli inquirenti sospettano che si tratti degli stessi ladri che da circa due mesi stanno terrorizzando la città con una serie di furti nei parcheggi automatici e nei centri commerciali.

Una volta scesi dall’auto, i malviventi hanno facilmente superato la recinzione che delimita l’area esterna del supermercato.

Armati di tronchesi e piede di porco, hanno iniziato a forzare la saracinesca, aprendo rapidamente un varco per accedere alla zona casse.

La banda, dimostrando un’organizzazione impeccabile e un’agilità fuori dal comune, ha svuotato in pochi minuti sia le casse automatiche che quelle manuali, portando via l’intero contenuto in contanti.

