GAETANO SCHETTINO NUOVO PRESIDENTE ONORARIO DELL’ATLETICO AGROPOLI DI PRIMA CATEGORIA STASERA LA PRESENTAZIONE

Questa sera l’Atletico Agropoli si presenterà al bellissimo centro Citroen a Madonna del Carmine l’appuntamento è per le ore 20.00. La squadra parteciperà al campionato di prima categoria. In basso il comunicato ufficiale della società.

“Siamo lieti di annunciare che il Dott. Gaetano Schettino ricoprirà l’incarico di Presidente Onorario della società A.S.D Atletico Agropoli Cilento e anche il ruolo di responsabile sanitario per la fisioterapia-riabilitazione e visite mediche specialistiche, tramite il centro medico Fisiomedica sito in via Nitti 1 Agropoli da lui rappresentato, che sarà usufruibile da tutti i tesserati della squadra per l’intera annata calcistica 2024/2025”

