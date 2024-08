GOSSIP,NUOVA FIAMMA PER BOMBER PUNTORIERE

Il fascinoso Bomber ormai agropolese Marco Puntoriere firma con il Termoli e ha una nuova fiamma . E’ il gossip dell’estate agropolese. Marco Puntoriere bomber di razza ormai stabilizzato da anni ad Agropoli dopo 2 stagione intense con la Palmese calcio a Palma Campania lascia la Campania per trasferirsi al Termoli calcio squadra di serie D girone F e a quanto pare ha anche una nuova fiamma. Corteggiatissimo dalle ragazze ma anche dalle donne agropolesi e non solo Puntoriere ha sempre tenuto la barra dritta giurando fedeltà alla sua compagna con la quale ha una figlia alla quale il bel bomber è molto legato sentimento. tantissime volte il corteggiatissimo calciatore è stato tentato ma mai è cascato nella rete delle sue pretendenti. E questa volta cosa è successo? Si è innamorato di un’altra? E chi è questa nuova fiamma del bomber? E’ forse in crisi il rapporto con la sua compagna anche lei molto bella? Secondo i soluti bene inforrmati la coppia sta attraversando un periodo di crisi forse per via del nuovo contratto firmato dal giocatore ex Agropoli.

Le foto che vi proponiamo inquadrano il bomber isolato con questa nuova fiamma e c’è chi giura che è solo da qualche giono che il tenebroso calabrese esce con questa nuova fidanzata. Solo gossip o qualcosa di reale in questa notizia che sta facendo già il giro della città. E molte sono le ragazze che vorrebbero avere un flirt con Marco Putoriere. In tanti si chiedono se è solo una scpppatella estiva o il rapporto con la sua compagna si è definitivamente logorato. Chi conosce Marco sa bene quanto è legato alla sua compagna per cui forse tutto questo è solo una parentesi di mezza estate. O no. Vedremo

