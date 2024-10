HA GIRATO L’ITALIA GRATIS, ADDIO A “PEPPE R RUTINO” IL CILENTO LO PIANGE

Una notizia arrivata all’improvviso e che ci riporta ad anni ed anni di km fatti su e giù per l’Italia. Prima come tifoso dell’Agropoli in seguito alla quale arrivava prima di tutti, e non si sa come, quando giocava in trasferta in tutta Italia poi come distributore di Santini sui treni e nelle strade. Viaggiava gratis ovunque, chiedeva l’offerta in cambio dell’immagine dei Santi. Era originario della stazione di Rutino una zona impervia isolata dove una volta c’era lo scalo di Rutino poi soppresso.

Era innocuo ma simpatico, sorrideva e cercava di fare il cattivo ma non ha mai rubato. Un periodo si dilettava a fare il parcheggiatore. Lui è diventato popolare negli anni 80 quando nemmeno diciottenne seguiva l’Agropoli calcio come tifoso e dagli spalti si faceva trascinare dalle azioni di gioco attraverso un modo singolare saltellando. Il Cilento perde un figlio conosciuto, non ha mai fatto male ad alcuno anche se spesso sembrava insistente, non era pericoloso. Addio a Peppe tifoso appassionato del Milan ma soprattutto dell’Italia che amava girare in lungo ed in largo chiedendo l’offerta con le figurine dei Santi. Quesi Santi che sicuramente lo hanno accolto in paradiso dove lui merita di stare. Addio Peppe ti sia cara la terra.

